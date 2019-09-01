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Verdiği sözleri 20 günde yerine getirdi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karakoyunlu Mahallesine 20 gün önceki ziyaretinde verdiği sözleri bir bir yerine getirdi.

01 Eylül 2019 Pazar 17:15
Verdiği sözleri 20 günde yerine getirdi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karakoyunlu Mahallesine 20 gün önceki ziyaretinde verdiği sözleri bir bir yerine getirdi.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 20 gün önce ziyaret ettiği ve yol, kilitli beton parke taşı döşeme ile merdiven basamağı yapımı sözü verdiği Karakoyunlu Mahallesindeki sözlerini bir bir yerine getirdi. Beraberinde Eyyübiye Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Kestop ile birlikte Karakoyunlu Mahallesine giden Başkan Kuş, burada Mahalle Muhtarı Bozan Demir ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Bir önceki ziyaretinde söz verdiği çalışmaların tamamlanmasını yerinde inceleyen Başkan Kuş, mahalle sakinleriyle de görüştü. Yolların kapalı olmasından dolayı mağduriyet yaşan esnafın sesine kulak veren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile görüşüp yolun kısa sürede açılmasını sağlayan Başkan Kuş’a esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mahallenin kilitli beton parke taşı döşeme ile merdiven basamağı yapım talebini de karşılayan Başkan Kuş, vatandaşların yüzünün güldürdü. Mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar Başkan Kuş’a ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.


Mahalle ziyareti hakkında açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” 1 Nisan öncesi bu yolun durumunu gayet iyi biliyoruz ve çok şükür 1 Nisan’dan sonra halkımıza vaat ettiğimiz gibi hep halkımız ile iç içe olduk, sıkıntıları yerinde tespit ettik. Karakoyunlu Mahallemiz ile ilgili bir ay önce muhtarlarım ile mahallenin bütün sokaklarını gezdik, sorunları not ettik. Sağ olsun muhtarımız da mahallesine sadık ve aşık biri. Ciddi anlamda hizmet gelmesini bekliyor. Bizler de bu anlamda elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Malumunuz Karakoyunlu Mahallemizin yol sıkıntısı vardı, hatta sıkıntının ötesinde yolları kapalıydı ve esnafımız kan ağlıyordu. Biz bu sıkıntıyı yerinde inceleyip Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e ilettik ve kendisi de anında talimatı verdi ve Karakoyunlu Mahallemiz yoluna kavuştu. Çok şükür esnafımızın yüzü gülüyor. Mahalle sakinlerimiz ve esnafımız hem bizlere hem de Büyükşehir Belediye Başkanımıza müteşekkirler. Ben şahsım olarak Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah şuan olduğu gibi Zeynel Abidin Beyazgül ve Mehmet Kuş el ele vererek, Eyyübiye’yi hak ettiği hizmetlere kavuşturacağız” dedi.


Karakoyunlu Mahalle Muhtarı Bozan Demir ise her iki başkana da teşekkür ederek,” Bir süre önce Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Eyyübiye Belediye Başkanımız ile mahallemizi gezdik. Sağ olsunlar bayramdan önce verdikleri sözlerinde durdular. Eyyübiye Belediye Başkanımız mahalle incelemelerinde bulunduğu sırada aldıkları notların hepsini yaptı. Mahallede sokak aralarında kilitli parke taşı, merdivenlerimizin düzeltilip sıva yapılması hepsi bitti. Allah Mehmet Kuş başkanımızdan razı olsun. Verdikleri sözleri 20 gün içerisinde tuttu ve mahallemiz halkının ve esnafının yüzü güldü. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum“ şeklinde konuştu.


Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise,” Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş, 20 gün önce buraya gelerek incelemelerde bulundu ve köprü yolunun kapalı olduğunu gördü. Sağ olsun talimatları ile bu yolumuzu kısa süre içerisinde ulaşıma açtı. Biz de Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkürlerimi sunuyoruz” ifadelerine yer verdiler.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 17:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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