Verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu! Sanatçı Murat Kekilli’ye İsrail teklifi

Ünlü sanatçı Murat Kekilli, katıldığı bir programda geçmişte aldığı çarpıcı bir konser teklifini paylaştı.

"Önüme altından dağlar da yığsanız gelemem; ancak Filistin'e bedavaya giderim"

İsrailli zengin bir ailenin düğünü için kendisine astronomik rakamlar teklif edildiğini belirten Kekilli, bu teklifi elinin tersiyle ittiğini anlattı. Ücretin iki, hatta üç katı önerilmesine rağmen duruşundan taviz vermeyen sanatçı, "Önüme altından dağlar da yığsanız gelemem; ancak Filistin'e bedavaya giderim" sözleriyle onurlu bir duruş sergiledi. Kekilli'nin bu tavrı sosyal medyada büyük takdir topladı.