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Gündem Ver parayı ol birinci! ORC yine 'O ismi gösterdi'
Gündem

Ver parayı ol birinci! ORC yine 'O ismi gösterdi'

Yeniakit Publisher
2024-02-19 08:46:00 -
Ver parayı ol birinci! ORC yine 'O ismi gösterdi'

ORC Araştırma, Hatay'da CHP için iki farklı aday ismi vererek "Bu hafta seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye sordu. Anketten Lütfü Savaş için yüzde 25,1, Mustafa Sarıgül için yüzde 36 oy çıktı. ORC'nin daha önce yaptığı farklı anketlerde de Sarıgül'ü öne çıkarması dikkat çekti.

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken, anket şirketleri de harekete geçti. Yaşanan büyük depremden etkilenen ve CHP'nin yeniden Lütfü Savaş'ı aday göstermesiyle tartışma konusu olan Hatay için yapılan son anket açıklandı. ORC Araştırma'nın Hatay'da seçmene "Hangi adaya oy vereceksiniz?" diye sorduğu ankette CHP için Lütfü Savaş dışında ikinci aday olarak Mustafa Sarıgül ismi soruldu. ORC'nin anketine göre Sarıgül'ün Savaş'tan daha fazla oy alması bekleniyor. Öte yandan ORC'nin daha önce yaptığı anketlerde de Sarıgül ismini öne çıkarması dikkat çekti.

ORC'nin "Bu hafta seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunu yönelttiği anketten çıkan sonuçlar şu şekilde:

LÜTFÜ SAVAŞ'IN OLDUĞU SENARYO

AK Parti-Mehmet Öntürk: %41,9

CHP-Lütfü Savaş: %25,1

Kararsız: %11,6
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TİP-Gökhan Zan: %8,2

İYİ Parti adayı: %4,5

DEM Parti adayı: %2,6

Zafer Partisi adayı: %2,2

YRP adayı: %2,1

Diğer: %1,8

 

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN OLDUĞU SENARYO

AK Parti-Mehmet Öntürk: %37,9

CHP-Mustafa Sarıgül: %36

Kararsız: %8,5

TİP-Gökhan Zan: %4,2

İYİ Parti adayı: %4,1

DEM Parti adayı: %2,5

Zafer Partisi adayı: %2,3

YRP adayı: %2,0

Diğer: %1,5

 

ORC'DE 'SARIGÜL' VURGUSU

ORC Araştırma'nın son dönemlerde yaptığı anketlerde Sarıgül ismini öne çıkarması Odatv'nin radarına takıldı.

ORC Araştırma geçen hafta Z kuşağına “Size göre TBMM’de en etkili/öne çıkan milletvekilleri hangileridir?” diye sordu ve bu ankette en beğenilen siyasetçi CHP'li Mustafa Sarıgül oldu.

ORC'nin Ocak ayında yayımlanan '2023'ün en başarılı milletvekilleri' anketine göre, performansı öne çıkan ve başarılı bulunan vekiller listesinde yüzde 43,1 ile en yüksek oyu alan isim Mustafa Sarıgül.

Şirketin Haziran 2023'te yaptığı ankette de Sarıgül ismi öne çıktı. Sekiz ay önce yayımlanan bu ankette, en başarılı seçim kampanyası yürüten milletvekili adayları Erzincan’da CHP listesinden seçilen Mustafa Sarıgül ve İstanbul’dan seçilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dı.

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Yorumlar

Toshiba

Keriz avlamayı çok iyi biliyorlar. Aptallar olmazsa böyle vurguncular nasıl ayakta kalır? KK’da kendisini Cumhurbaşkanı olmuş hayallerine dalıyordu bu vurguncu tayfasının kafadan atma kamuoyu araştırma sonuçlarıyla.
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