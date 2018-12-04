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Venezuelalı askerlerden Erdoğan'a görülmemiş jest!

Venezuelalı askerler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşıladıkları törende İstiklal Marşı’nı tek bir ağızdan ezbere okuyarak bir jest yaptı.

04 Aralık 2018 Salı 06:26
Venezuelalı askerlerden Erdoğan'a görülmemiş jest!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı.

 

İki ülke marşlarının okunduğu törende, top atışının ardından Erdoğan askeri kıtayı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerindeki Türk bayraklarıyla kendisini karşılayan çocukları da selamlayarak kısa bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenin ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile başbaşa görüşmeye geçti.

 

Erdoğan'a Jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan için düzenlenen resmi törende Venezuelalı askerler İstiklal Marşı'nı yüksek sesle okudu. Askerlerin İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla okuması takdir topladı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 06:26
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