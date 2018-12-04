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Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar için gittiği Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro tarafından resmi törenle karşılandı. Tören sırasında Venezulalı askerler, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

04 Aralık 2018 Salı 00:10
Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı. Törende Venezuelalı askerler, İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

Erdoğan, resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, top atışının ardından Erdoğan askeri kıtayı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerindeki Türk bayraklarıyla kendisini karşılayan çocukları da selamlayarak kısa bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenin ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile başbaşa görüşmeye geçti.

Venezuela'dan Türkiye'ye jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan için düzenlenen resmi törende Venezuelalı askerler İstiklal Marşı'nı yüksek sesle okudu. Askerlerin İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla okuması takdir topladı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 00:10
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Venezuela
  3. Nicolas Maduro

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