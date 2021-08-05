Venezuela'dan tarihi 'para' kararı!

Petrol zengini olmasına rağmen uluslararası yaptırımlar nedeniyle ekonomisi hiper enflasyon altında ezilen Venezuela'da tamamen değersizleşen para birimi bolivardaki altı sıfır atılacak.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre değişiklik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

1 Ekim'de aynı zamanda yeni para birimi Dijital Bolivar da kullanılmaya başlanacak. Venezuela, Şubat 2018'de dünyanın ilk devlet destekli kripto parası Petro'nun satışına başlamıştı.

Merkez Bankası, gidilen bu değişikliğin amacının paranın kullanımını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı.

​Yakın tarihinin en kötü ekonomik kriziyle boğuşan Venezuela'da yasak olmasına rağmen neredeyse herkes günlük ticaretini dolar üzerinden yürütüyor.

Ocak- mayıs arasında fiyatların yüzde 265 oranında arttığı ülkede bu durumla mücadele için mayıs başında asgari ücrete de yüzde 300 zam yapıldı ama bu para yine de temel ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor.

Venezuela en son martta 200 bin, 500 bin ve 1 milyonluk banknotları tedavüle sokmuş, 200 yıllık tarihinde ilk defa 7 haneli bir banknota sahip olmuştu.