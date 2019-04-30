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Venezuela'dan Başkan Erdoğan açıklaması!

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza darbe girişimi sırasında kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı yayımladı.

30 Nisan 2019 Salı 23:19
Venezuela'dan Başkan Erdoğan açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimi hakkında, "Demokrasilerde sandık esastır." açıklamasında bulundu. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza darbe girişimi karşısında gösterdiği "Kararlı ve açık destek" için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela’daki darbe girişimi hakkında açıklama yaparak, "Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela’daki darbe girişimini kınadı. Erdoğan, ülkelerin nasıl yönetileceğinin ancak demokratik seçimlerle belirlenebileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır."

Venezuela'dan teşekkür

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Venezuela'daki darbe girişimini kınayan açıklamalarını paylaştı.

Açıklamalar karşısında memnuniyetini dile getiren Arreaza "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uluslararası hukuka ve barışa verdiği kararlı ve açık destek ile Venezuela'daki demokrasiye gösterdiği saygı için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu da açıklama yapmıştı

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Venezuela’da anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz. Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." dedi.

Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

 

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 23:19
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Venezuela

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  • ..........38 dk önce
    beyaz sarayi ganimet yapacagiz sözde özgürlük putunun kafasina cuvali gecirecegiz
  • sütçü imamın torunusütçü imamın torunu44 dk önce
    reis sen daha iyibilirsin batinin demokrasi anlayışını bu onlarin putudur.Islam ulkelerinde nicin hep darbe oluyor ve bu darbeyide demokrasi kahramani batılılar destekliyor cezayirde misirda sudanda libyada gördük ülkemi hiç saymaya gerek yok.başbakanımız bakanimiz asılmış 15 temmuz da 251den fazla insaniniz katledilmis binlerce musluman vatan evladı yaralanmış büyük şeytan da basarisiz oldular diye dogunmus iste batinin demokrasisi ye ye bitmez zalimler

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