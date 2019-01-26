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Venezuela'dan AB'nin seçim çağrısına net cevap! 'Egemen bir millete karşı...'

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, AB'nin Venezuela'ya seçim çağrısına ilişkin, "Avrupa bize 8 gün veriyor. Egemen bir millete karşı bu gücü ya da ültimatomu nereden alıyorsunuz? Bu çocukça müdahaleci tutum nereden geliyor?" ifadelerini kullandı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 21:37
Venezuela'dan AB'nin seçim çağrısına net cevap! 'Egemen bir millete karşı...'

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Avrupa Birliği'nin (AB) seçim çağrısına ilişkin, "Avrupa bize 8 gün veriyor. Egemen bir millete karşı bu gücü ya da ültimatomu nereden alıyorsunuz? Bu çocukça müdahaleci tutum nereden geliyor?" dedi.

Arreaza, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Venezuela'daki krizi görüştüğü oturumda yaptığı konuşmada, ABD'yi, ülkesinde darbe yapmakla suçladı.

Bakan Arreaza, "ABD, darbenin arkasında değil bizzat öncüsü, Venezuela'da muhalefete ve uşak ülkelere talimat veriyor ve dikte ediyor." dedi.

'Bu çocukça müdahaleci tutum nereden geliyor?'

Avrupa Birliği'nin, Nicolas Maduro hükümetine 8 gün içerisinde yeni başkanlık seçimleri çağrısı yapmasını aksi takdirde Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu geçici başkan olarak tanıyacağını açıkladığını hatırlatan Arreaza, "Avrupa bize 8 gün veriyor. Egemen bir millete karşı bu gücü ya da ültimatomu nereden alıyorsunuz? Bu çocukça müdahaleci tutum nereden geliyor?" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 21:37
  1. Jorge Arreaza

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