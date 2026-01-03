  • İSTANBUL
Gündem Venezuela’daki darbe sonrası Türkiye'den ilk açıklama
Venezuela’daki darbe sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Venezuela’daki darbe sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Haydut ABD'nin Venezuela’da gerçekleştirdiği kalleş darbe sonrası Türkiye'den ilk açıklama geldi.

ABD ordusu, Venezuela'nın başkenti Caracas başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Gece boyunca patlama sesleri duyulurken, başkent semalarında da ABD'ye ait askeri helikopterlerin görüldü.

TRUMP: MADURO VE EŞİ ÜLKEDEN ÇIKARILDI

Operasyonun ardından ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığını ve ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. Trump, açıklamasında operasyonun ABD kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti.

 

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Haydut ABD'nin Venezuela’da gerçekleştirdiği kalleş darbe sonrası Türkiye'den ilk açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığının açıklaması şöyle:

Venezuela’da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir.

7
İ. Keskin

Temkinli açıklama.

Turgut

Şu görüldü ki amerikanın şakası yok... istediğini indiriyor hem de yerlerde süründürüyor... Saddam, gaddafi, mursi, mollaların üst düzey komutanları, esad... bunların içinde en şanslısı esad... şimdi de maduru... maduroda amerikan hspisanedinde çürüyecek...Bakalım, bundan sonraki hedef kim...
