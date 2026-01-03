Venezuela’daki darbe sonrası Türkiye'den ilk açıklama
Haydut ABD'nin Venezuela’da gerçekleştirdiği kalleş darbe sonrası Türkiye'den ilk açıklama geldi.
ABD ordusu, Venezuela'nın başkenti Caracas başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Gece boyunca patlama sesleri duyulurken, başkent semalarında da ABD'ye ait askeri helikopterlerin görüldü.
TRUMP: MADURO VE EŞİ ÜLKEDEN ÇIKARILDI
Operasyonun ardından ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığını ve ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. Trump, açıklamasında operasyonun ABD kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti.
TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA
Haydut ABD'nin Venezuela’da gerçekleştirdiği kalleş darbe sonrası Türkiye'den ilk açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığının açıklaması şöyle:
Venezuela’da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir.