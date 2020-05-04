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Aktüel

Venezuela'da ülkeye girmeye çalışan silahlı grup yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 23:53:06 -
Venezuela'da ülkeye girmeye çalışan silahlı grup yakalandı

ANKARA (AA) - Venezuela güvenlik güçleri, Aragua eyaletinde ülkeye girmeye çalışan silahlı 9 kişiyi yakaladı.

Telesur TV'nin haberine göre, Aragua eyaletine bağlı Chuao köyünde balıkçıların silahlı bir grubu fark etmesi üzerine güvenlik güçleri, söz konusu gruba operasyon düzenledi.

Operasyonda silahlı 9 kişi gözaltına alındı.

Aragua Valisi Rodolfo Marco Torres, Twitter'dan yaptığı açıklamada, silahlı grubun yakalanmasında halkın güvenlik güçleriyle yaptığı iş birliğine dikkati çekerek "Onlar, halkımızın vatan sevgisini ve cesaretini hafife alıyor. Vatan satılık değil, vatan savunuluyor." ifadelerini kullandı.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, "ülkede terör eylemleri ve suikast düzenlemek amacıyla Kolombiya'dan geldikleri" iddia edilen silahlı kişilere yönelik soruşturma başlattıklarını açıkladı.

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