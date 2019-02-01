0553 313 94 23

Venezuela'da tansiyon yüksek! Ayrı ayrı sokağa çıkacaklar

Haydut devlet ABD'nin kıskacı altındaki Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro ve kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guiado'nun destekçileri ayrı ayrı olarak sokağa çıkacak. İki muhalif grubun aynı anda sokağa çıkacak olması ise büyük bir tehlikenin kapısını aralıyacak...

01 Şubat 2019 Cuma 07:37
Venezuela'da tansiyon yüksek! Ayrı ayrı sokağa çıkacaklar

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro ve kendisini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guiado’nun destekçileri ayrı ayrı olarak sokağa çıkacak.

Guiado halka protesto gösterilerine devam etmek için çağrıda bulunurken Nikolas Maduro tarafından da bir hamle geldi. Maduro'nun destekçileri de, Cumartesi günü Devlet Başkanı Hugo Chavez'in (1999-2013) iktidara gelmesinin 20 yılını kutlamak için başkent Karakas’da toplanma kararı aldı.

Chavez için sokaklara dökülecekler

Venezuela Ulusal Kurucu Meclisi (ANC) Başkanı Diosdado Cabello yaptığı açıklamada, "2 Şubat'ta Komutan Hugo Chavez’in başkanlık koltuğuna oturmasının 20’nci yılında, ülkemizi savunmak için, yeni savaşlar ve yeni zaferlere hazırlanmak için Karakas’taki Bolivar Caddesi’ne gidiyoruz" dedi.

"Onları sorumlu tutuyorum"

Juan Guaido'nun eşi Fabiana Rosales yaptığı açıklamada, "Ülkemizde herhangi bir yerde kan dökülüyorsa bu şuanda iktidarda olanın suçudur” dedi. Birkaç hafta önce yapılan tutuklamaya değinen Rosales, “Juan’ı gözaltına aldıkları gün, bizi araçtan çıkmaya zorladılar. Bizi işaret ettiler. Ama bizden daha çok korktular" ifadelerini kullandı.

Guaido ise ailesinin tehdit altında olduğunu belirterek, "20 aylık kızımın yaşayabileceği her türlü zorbalıktan onları sorumlu tutuyorum" diye konuştu.

Kolombiya, Venezuelalı yetkiliyi almadı

ABD’nin Venezuela’ya karşı başlattığı operasyonda en ön sırada yer alan Kolombiya’dan ise beklenen hamle geldi.

Venezuela yasal hükümeti tarafından görevlendirilen Kolombiya-Venezuela ortaklığı Monmeros Şirketinin yöneticisi Rnald Ramrez Mendoza’nın ülkeye girişini engelledi.

Öte yandan Kolombiya’ya ait askeri helikopterler Venezuela sınırında devriye gezmeye başladı.

Öğleden sonra iki Kolombiya uçağı Venezuela hava sahasını geçip geri döndüğü kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 07:37
  1. nicolas maduro
  2. Juan Guiado
  3. Nikolas Maduro
  4. Hugo Chavez
  5. Venezuela
  6. Guiado
  7. Maduro
  8. Diosdado Cabello
  9. Rnald Ramrez Mendoza
  10. Monmeros
  11. Venezuela Ulusal Kurucu Meclisi (ANC)
  12. ABD
  13. Venezuela Devlet Başkanı
  14. Karakas
  15. Kolombiya

YORUM YAZ

  • TurgutTurgut18 dk önce
    YASASIN Nikolas Maduro, KAHROLSUNac ve kuduz amerikan kopekleri... EMPERYALIST AC FITNE ORTALIK KARISTIRAN MILLETLERI BIRBIRINE DUSUREREK KAN DOKEN AMERIKAN KOPEKLERINE KARSI, MAZLUMLARIN YANINDAYIZ... KAHROLSUN AMERIKA... SERESIZ ADI AHLAKSIZ AMERIKA.. Helakini InsaAllah gorecegiz gaddar amarika

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kuyumcu dükkanına duvarı delerek giren hırsızlar 10 kilogram altın çaldı
  1. Kuyumcu dükkanına duvarı delerek giren..
  2. AK Parti talimatı verdi! Stratejiler..
  3. Guaido'dan ailesinin polislerce..
  4. Meteoroloji'den kritik uyarı! Kara kış..
  5. 2. Dünya Savaşı'ndan kalma denizaltı..
  6. Venezuela'da tansiyon yüksek! Ayrı..
  7. Avustralya'da sel
  8. MSB heyeti Rusya'daki temaslarını..
  9. İzmir ve Manisa'ya rekor yağış
  10. Beyoğlu’nda korkutan yangın... 11 kişi..
  11. Suriye'de büyük çatışma: 170'den fazla..
  12. FETÖ'cü İpek'e soğuk duş... Tam 60..
  13. İnanılmaz olay! Evde yemek yerken..
  14. Korkunç kaza... Çok sayıda ölü ve..
  15. Trump Twitter'dan esti gürledi! Onları..
  16. Jandarma etten duvar ördü... Gergin..
  17. Sosyal medya bu olayı konuşmuştu.....
  18. Sosyal medyada büyük operasyon!..
  19. ABD'den Gana'ya vize kısıtlaması
  20. Başdanışmanlığa sürpriz atama
Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti

Günün Karikatürü

01 Şubat 2019
İlber Ortaylı’dan Türkçe'nin yanlış kullanımına tepki
İlber Ortaylı’dan Türkçe'nin yanlış kullanımına tepki
Suudi kasasına 106 milyar dolar girdi
Suudi kasasına 106 milyar dolar girdi