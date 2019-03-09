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Venezuela'da kriz sürüyor! Maduro emri verdi

Venezuela'da 22 eyaletteki elektrik kesintileri devam ediyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaşanan sıkıntılar nedeniyle okul ve devlet kurumlarının kapatılmasını emretti.

09 Mart 2019 Cumartesi 00:33
Venezuela'da kriz sürüyor! Maduro emri verdi

Venezuela’nın 23 eyaletinin 22’sinde etkili olan elektrik kesintisinin 20 saattir devam ettiği belirtildi.

Venezuela’nın 23 eyaletinin 22’sinde etkili olan elektrik kesintisinin hala devam ettiği aktarıldı.

Yaklaşık 20 saattir etkili olan elektrik kesintisi sonucu Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun okulların ve devlet kurumlarının kapatılmasını emrettiği belirtildi. İşyerlerinin ise muhalif çeteciler tarafından soyulmaması için açılmamasını istedi.

Sorunun çözülmesi için çalışmaların devam ettiği bildirilirken şimdiye kadar ulusal ağı bozan herhangi bir sorunun yaşanmadığı başkent Karakas'ın bazı bölgelerine yavaş yavaş elektrik verilmeye başlandı. Haberleşme Bakanı Jorge Rodrguez de, devlet televizyonundan halka sabır çağrısında bulundu, gün bitmeden tüm ülkede elektriğin yeniden geleceği müjdesini verdi.

 

Ulusal Şirket sabotajı doğruladı

Ulusal Elektrik Şirketi (Corpoelec) Twitter hesabından kesintinin Guri’deki santralin sabote edilmesinin bir sonucu olduğunu açıkladı. Ancak saldırıya dair ayrıntı verilmedi. Güneydoğudaki Bolvar eyaletinde bulunan Guri hidroelektrik santrali, ülkenin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 60'ını karşılıyor.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 00:33
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