  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Venezuela'da "İspanya Büyükelçiliğine sığınan muhalif lider Lopez'in Kolombiya'ya kaçtığı" iddiası
Aktüel

Venezuela'da "İspanya Büyükelçiliğine sığınan muhalif lider Lopez'in Kolombiya'ya kaçtığı" iddiası

Yeniakit Publisher
2020-10-24 20:26:30 -
Venezuela'da "İspanya Büyükelçiliğine sığınan muhalif lider Lopez'in Kolombiya'ya kaçtığı" iddiası

BUENOS AIRES (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı geçen yılki "askeri kalkışmada önemli rolü bulunan Voluntad Popular Partisinin lideri Leopoldo Lopez'in, yaklaşık 18 aydır sığındığı İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğinin resmi konutundan çıktığı" iddia edildi.

Venezuela'da yayın yapan muhalif El Nacional'in, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 30 Nisan 2019'daki askeri kalkışmadan önce ev hapsinde bulunan ve askeri kalkışmaya katılan Lopez, bu eylemin başarısız olmasının ardından sığındığı İspanya Büyükelçiliği konutundan Kolombiya'ya gitmek üzere ayrıldı.

Ailesi İspanya'da bulunan Lopez'in "Kolombiya'ya ulaştığı" iddia edildi.

- 2019'daki başarısız askeri kalkışma

Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden milletvekili Juan Guaido'nun bağlı olduğu Voluntad Popular Partisinin lideri olarak görülen Lopez, ev hapsi cezasına rağmen 30 Nisan'da 2019'daki başarısız askeri kalkışmaya katılmıştı.

Kendisini askerlerin serbest bıraktığını iddia eden ve kalkışma sonrası bir süre insanları sokağa çağıran Lopez, askeri kalkışmanın başarılı olamamasının ardından önce Şili'nin Caracas'taki Büyükelçiliğine sığınmış, aynı gece vatandaşlığının da bulunduğu İspanya Büyükelçiliğine kaçmıştı.

Lopez, Venezuela'da 2014'te şiddet olaylarına dönüşen ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği protestolarla ilgili davada, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 2017'de ev hapsine alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ nedeniyle TSK'dan atılmıştı! Bakın şimdi hangi işi yaparken yakalandı
Gündem

FETÖ nedeniyle TSK'dan atılmıştı! Bakın şimdi hangi işi yaparken yakalandı

Konya'da güvenlik güçlerinin tütün kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan kişinin FETÖ soruşturması kapsamında görevden uza..
Ülkede alarm verildi! 43 şehirde tüm iş yerleri kapatılıyor
Dünya

Ülkede alarm verildi! 43 şehirde tüm iş yerleri kapatılıyor

İran'da, koronavirüsle mücadele kapsamında 26 Ekim- 20 Kasım tarihleri arasında market, fırın gibi zorunlu ihtiyaçların satıldığı işletmeler..
Yıllar sonra gelen itiraf! 'Gizlice FETÖ elebaşının malikanesine götürüldüm’
Gündem

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Gizlice FETÖ elebaşının malikanesine götürüldüm’

Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan eski Hava Harp Okulu öğrencisi, bir haftalığına konferans için ABD'ye gönderildiği esnada gizlic..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay