0553 313 94 23

Venezuela’da elektrik kesintisi felaket yol açtı: En az 36 ölü!

Venezuela'da elektrik kesintileri yüzünden Manuel Nunez Tovar Hastanesi'nde tedavi gören 36 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

09 Mart 2019 Cumartesi 23:41
Venezuela’da elektrik kesintisi felaket yol açtı: En az 36 ölü!

Venezuela’da 50 saate yaklaşan elektrik kesintileri yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Günün ilk saatlerinde 16 olarak açıklanan ölü sayısının 36’ya kadar yükseldiği bildirildi. Yaşanan ölümlerin sadece 13’ünün Monagas eyaletinde bulunan Manuel Nunez Tovar Hastanesi'nde olduğu bildirildi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun “elektik savaşı” dediği kesintiler yüzünden ölenlerin pek çoğunun yeni doğan ünitesinde yatan bebekler olduğu bildirildi. Maduro elektrik kesintileri sonrasında, ”Bu açıkça bir elektrik savaşı. ABD öncülüğündeki emperyalizm halkımıza karşı yenilecek" tweetini paylaşmıştı.

"Elektrik kesintileri sabotaj"

Venezuela’yı perşembe akşam saatlerinden beri karanlığa gömen elektrik kesintisi yaklaşık 50 saattir etkisini gösteriyor. Elektrik kesintilerinin sabotaj olduğunu belirten hükümet, Guri hidroelektrik santraline yapılan büyük bir siber saldırının sonuncunda ülkenin karanlıkta kaldığını iddia ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 23:41
  1. venezuela
  2. DÜNYA Haberleri
  3. Manuel Nunez Tovar Hastanesi
  4. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  5. Monagas
  6. elektrik kesintisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da
    2. 15 yıldır yaptırmak için mücadele..
    3. Pakistan Başbakanı Han, Ruhani ile..
    4. İsmet Yıldırım: “Bu seçim Türkiye için..
    5. Venezuela’da elektrik kesintisi..
    6. Yelken: 7. Bodrum Uluslararası..
    7. Cem Küçük ve Fuat Uğur’a “En iyi..
    8. İdlib’e hava saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı
    9. Kaza sonrası araçtan inip tartışan..
    10. "Ülkeler arasındaki duvarlar, korku ve..
    11. Yunanistan'daki "Andromeda" davasında..
    12. Barcelona geri dönüşle kazandı
    13. Silikon Vadisi'nde Türkiye'nin Milli..
    14. AK parti Burdur adayı Deniz Kurt..
    15. ABD Büyükelçiliği görevlisi..
    16. Ürdün'den, gözaltına alınan..
    17. Manchester City, Sterling ile kazandı
    18. "Neredeyse 5 bin tane projemiz var"
    19. TFF'den vefat eden taraftarların..
    20. Küçükçekmece'de "Başbuğ Alparslan..
    21. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral..
    22. Trump'ın İncil'i imzalaması tepkilere..
    23. Milli güreşçilerden birer altın, gümüş..
    24. Kendini aracın önüne attı, dolandırıcı..
    25. Venezuela’da elektrik kesintileri..
    26. Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 ölü, 5..
    27. "Beylikdüzü'ne metroyu getirme zamanı..
    28. Dil mantarı nedir? Nasıl geçer?
    29. Maçın ardından
    30. Aniden şerit değiştirince ticari..
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı