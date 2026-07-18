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Dünya Venezuela’da acı bilanço ağırlaşıyor: Depremin ardından can pazarı sürüyor
Dünya

Venezuela’da acı bilanço ağırlaşıyor: Depremin ardından can pazarı sürüyor

Yeniakit Publisher
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Venezuela’da acı bilanço ağırlaşıyor: Depremin ardından can pazarı sürüyor

Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 69'a yükseldi, yaralı sayısı ise 16 bin 740 olarak açıklandı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 69'a yükseldi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 139 artarak 5 bin 69'a yükseldiğini kaydeden Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Rodriguez, arama-kurtarma çalışmalarının aksamaması için vatandaşlardan en çok can ve mal kaybının yaşandığı La Guaira'ya özel araçlarıyla gitmemelerini ve yardımları yalnızca belirlenen toplama noktalarına teslim etmelerini istedi.

Ulusal basına göre, ülkenin ulusal ve uluslararası hava ulaşımında önemli bir yere sahip Maiquetia Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı, depremde oluşan hasar nedeniyle henüz yeniden hizmete açılamadı.

VENEZUELA’DA 2 BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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