Venezuela'da 5'i çocuk 6 ölü!
Venezuela'daki Orinoco Nehri'nde kanonun batması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.30 Ocak 2019 Çarşamba 08:47
Venezuela'daki haber sitelerinden Ultimas Noticias'ta yer alan habere göre, ülkenin güneybatısındaki Bolivar eyaletinde bulunan Orinoco Nehri'nde kano battı.
Eyaletin Sivil Savunma Direktörü Angel Rodriguez, kazada 14 kişinin kurtulduğunu, 5'i çocuk 6 kişinin öldüğünü belirtti.
Kanonun kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için batmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu, yolcuların can yeleği giyip giymediklerinin araştırıldığı bildirildi.
Venezuela'da 2017 yılında da Orinoco Nehri'nde teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti.
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