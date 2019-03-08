Venezuela'da 23 eyalet karanlıkta kaldı... Siber saldırı!

Venezuela'da dün öğlen saatlerinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle neredeyse ülkenin tamamı karanlıkta kaldı.

Venezuela basınında çıkan habere göre, dün yerel saat ile 16.00 civarında, ülkenin büyük bir bölümüne elektrik sağlayan, Bolivar eyaletindeki Simon Bolivar hidroelektrik santralinde henüz sebebi bilinmeyen bir arıza nedeniyle, 23 eyaletten 22'sinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Venezuela Ulusal Elektrik Şirketi tarafından (CORPOELEC) sosyal medyada yapılan açıklamada, Guri ismiyle bilinen Simon Bolivar hidroelektrik santraline sabotaj düzenlendiği, çalışmaların sürdüğü ve bunun hükümete karşı yürütülen savaşın bir parçası olduğu belirtildi.

Elektrik kesintisi nedeniyle başkent Caracas'ta metroların çalışmaması ulaşımın aksamasına yol açtı.

Venezuela'da Elektrik Enerjisinden Sorumlu Bakan Luis Motta Dominguez de elektrik kesintisini saldırı olarak değerlendirerek, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Guaido'ya göre elektrikler Maduro gittiğinde gelecek

ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümeti hedef aldı.

"Venezuela çok iyi biliyor ki devlet başkanlığı gaspı sona erdiğinde elektrik gelecek. İlerlemeye devam." ifadelerini kullanan Guaido, ülke dışına çıktığında ziyaret ettiği Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Ekvador'da "bu krize" karşı önlemleri konuştuklarını aktardı.

Guiado, şunları paylaştı:

“Şimdi yemek yapması gereken bir anneye, makinaya bağlı bir hastaya, çalışması gereken bir işçiye güçlü ama elektriksiz bir ülkede yaşadığımız nasıl söylenecek? İlerlemenin önündeki engelleri gösterilerle yeneceğiz. Cumartesi sokakta görüşürüz."

Öte yandan muhaliflere yakın El-Nacional internet haber sitesi ise başkentin bazı bölgelerinde özellikle kadınların tencere tava çalarak protesto eylemi yaptığını duyurdu.

"Elektrik üretim sistemine siber saldırıda bulunuldu"

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin sabotajdan kaynaklandığını ifade ederek, ülkenin doğusundaki "Guri elektrik üretim merkezinin beynine siber ve teknik bir saldırı gerçekleştirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırı ile Venezuela'yı birkaç gün elektriksiz bırakarak bir karışıklık çıkarılmasının amaçlandığını vurgulayan Rodriguez, sabotajdan kısa süre sonra gerçekleştirilen müdahale ile ülkenin doğusundaki 4 eyalete yeniden elektrik hizmeti sağlandığını duyurdu.

"Venezuela halkını sükunetlerini korumaya ve evlerinde kalmaya çağırıyorum." diyen Rodriguez, elektrik hizmeti yeniden tüm ülkede sağlanana kadar Venezuelalıların dışarı çıkmamasını istedi.

Marco Rubio'ya işaret etti

Rodriguez, ayrıca ABD'li Senatör Marco Rubio'nun Venezuela'daki elektrik kesintisinden 3 dakika sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak olayı duyurmasına ve hükümeti hedef almasına dikkati çekti.

Maduro’dan birlik çağrısı

Ülkesindeki siyasi kriz nedeniyle zor günler geçiren Devlet Başkanı Nicolas Maduro da ortaya çıkan bu problem karşısında Venezuelalılardan birlik olmalarını istedi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Maduro, "ABD emperyalizminin bizim halkımıza karşı devreye aldığı elektrik savaşı bertaraf edilecek. Hiçbir şey ve hiç kimse Bolivar'ın Chavez'in milletini yenemez." ifadelerini kullandı ve vatandaşlarından en üst düzey birlik sağlamalarını talep etti.