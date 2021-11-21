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Dünya Venezuela sandığa gitti
Dünya

Venezuela sandığa gitti

Venezuela halkı seçime gitti. Seçmenler, bölgesel ve yerel seçimler için tercihlerini ortaya koyuyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 16:20:00 -
Venezuela sandığa gitti

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da Ulusal Seçim Konseyi, ülkedeki seçim merkezlerinde yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işleminin saat 18.00'e kadar devam edeceğini bildirdi.

Başta iktidar partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) olmak üzere 4 yıllık boykotun ardından muhalif partilerin de katılacağı seçimde, kayıtlı 21 milyon 159 bin 846 kişi; 23 vali, 335 belediye başkanı ve yerel meclisleri seçmek için oy kullanacak.

Avrupa Birliği (AB) Seçim Gözlem Misyonu temsilcilerinden oluşan 34 kişilik heyet ve Latin Amerika Seçim Uzmanları Konseyinin yanı sıra çeşitli ülkelerden 300'e yakın gözlemci, seçimleri takip ediyor.

Anket şirketleri, seçim yarışında iktidar partisinin ülkedeki 23 eyaletin tamamını alabileceğini, 2017'den bu yana ilk kez seçimlere katılma kararı alan muhalefetin de başarılı olma şansının katılım oranına göre şekilleneceğini belirtmişti.

İktidar zaferden emin

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve iktidar temsilcileri, açıklamalarında, seçimlerden zaferle çıkacaklarından emin olduklarını ifade etmişti.

Maduro, 18 Kasım'daki açıklamasında, halka "21 Kasım'da yapılacak bölgesel ve yerel seçimlere katılma" çağrısında bulunmuştu.

Muhalefet, seçim sonuçlarının adil olmasını istiyor

Venezuela'da başını eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'nun çektiği muhalefet ise dünkü açıklamasında, Ulusal Seçim Konseyinin bağımsız olmadığını savunarak seçim sonuçlarının iktidar tarafından manipüle edilebileceğini öne sürmüştü.

Yerel basındaki haberlerde, muhaliflerin en azından ülkedeki önemli belediyelerden birkaçını kazanarak politikada kendine alan açmak istediği kaydedilmişti.

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