0553 313 94 23

Venezuela hükümetinden Kolombiya'ya sert cevap

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza:- "(Kolombiya Devlet Başkanı) Ivan Duque'nin tam bir yüzsüzlük ve değersiz bir şekilde, barış sürecinin parçalanması, Kolombiya hükümetinin kendi halkı ve bütün dünya karşısında verdiği sözleri yerine getirememesi gibi bizzat kendi sorumluluğundaki meseleleri, üçüncül ülke ve şahıslara yüklemesi olağan dışı bir durumdur"

31 Ağustos 2019 Cumartesi 01:36
Venezuela hükümetinden Kolombiya'ya sert cevap

BUENOS AIRES (AA) - Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, Venezuelalı mevkidaşı Nicolas Maduro'yu isyancı liderlere sığınacak yer sağlamakla suçlamasını "tam bir yüzsüzlük ve değersiz bir şekilde yapılan olağan dışı bir durum" olarak niteledi.

Dışişleri Bakanı Arreaza, düzenlediği basın toplantısında, hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamayı okudu.

Arreaza, Kolombiya'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) bazı liderlerinin tekrar silahlanma kararından dolayı Venezuela hükümetinin oldukça endişeli olduğunu belirtti.

Kolombiya Devlet Başkanı Duque'nin aldığı kararların taraflı olduğunu ve bu kararların hem FARC ile imzalanan barış anlaşmasına hem de insan haklarına saygı duymadığını belirten Arreaza, şöyle devam etti:

"Ivan Duque'nin tam bir yüzsüzlük ve değersiz bir şekilde, barış sürecinin parçalanması, Kolombiya hükümetinin kendi halkı ve bütün dünya karşısında verdiği sözleri yerine getirememesi gibi bizzat kendi sorumluluğundaki meseleleri, üçüncül ülke ve şahıslara yüklemesi olağan dışı bir durumdur. Bu durumun, yalnızca Kolombiya'da günlük hayatı değil aynı zamanda Güney Amerika'daki bölgesel barışı ve güvenliği de riske attığını belirtmek gerekir."

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kolombiya halkının barışına katkıda bulunmak hususundaki kararlı isteğimizi yineliyoruz. Taraflar arasında tekrar görüşmelerin başlaması için gerekli tüm çabayı sarf edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Maduro'yu isyancı liderlere sığınacak yer sağlamakla suçlamıştı.

- Eski FARC liderlerinin yeniden silahlanması

Kolombiya hükümetiyle FARC arasındaki barış anlaşmasında, örgütün başmüzakereciliğini yürüten Ivan Marquez, yayımladığı video ile örgütün tekrar silahlandığını ve "silahlı mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini" duyurmuştu.

Videoda, çevresinde eski FARC liderlerinin bulunduğu görülen Marquez, hükümetin barış anlaşmasına ihanet ettiğini, bu nedenle yeniden silahlanma kararı aldıklarını belirtmişti.

Marquez, "Devlet en önemli yükümlülüklerini yerine getirmedi, vatandaşlarının yaşam haklarını korumadı ve özellikle siyasi sebeplerle düzenlenen suikastlardan vazgeçmedi." diyerek, bundan sonra farklı taktikler uygulayacaklarını, sadece kendilerine yapılan saldırılara karşılık vereceklerini ve fidye için adam kaçırmayacaklarını ifade etmişti.

Öte yandan, FARC'ın eski lideri ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Derimci Gücünün (FARC) Genel Başkanı Rodrigo Londono, eski liderlerin tekrar silahlanma kararına karşı çıkmış bu karara ilişkin, "Bu çok talihsiz bir haber. Bazı arkadaşlar barış yolunu izleme isteğini kaybetti ama biz bu yolda devam edeceğiz. Herkesin izleyeceği yol artık belirlenmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

- Örgüt, yarım yüzyılın ardından silahı bırakmıştı

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletlere (BM) törenle teslim etmişti.

Ülkenin Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanındaki törene, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt lideri Rodrigo Londono katılmıştı.

Londono, bir daha ellerine silah almayacaklarını açıklamıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da, yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 01:36
  1. eski FARC üyelerinin silahlanma kararı
  2. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque
  3. Venezuela Devlet BaşkanıNicolas Maduro
  4. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arraeza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Oğuzhan Özbaş ve Murat Çetinkaya atandı
    1. Merkez Bankası Başkan..
    2. Emniyetten açıklama
    3. Bodrumlular Ardahan Belediye..
    4. Netanyahu'dan Macron'a uyarı: Onunla..
    5. Venezuela hükümetinden Kolombiya'ya..
    6. Tekirdağ’da korkutan yangın: Yüzlerce..
    7. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    8. Maçın ardından
    9. NATO'dan 'Su-57' sorusuna ilginç tepki!
    10. Maçın ardından
    11. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    12. Kütahya’da Fener Alayı Coşkusu
    13. Tekirdağ'da trafik kazası: 3 ağır yaralı
    14. Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması:..
    15. Otomobille elektrikli bisiklet kafa..
    16. Kocaeli’de marketten 40 bin TL’lik..
    17. Isparta’da coşkulu 30 Ağustos gecesi
    18. Çeşme’de Fener Alayında Meşaleler..
    19. Erol Bedir: "Galatasaray yenilseydi,..
    20. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    21. Askerler söyledi vatandaşlar dinledi
    22. Kuşadası’nda Zafer Bayramı kutlamaları..
    23. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    24. Antalya'da tur otobüsünün şarampole..
    25. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    26. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    27. Pakistan "Keşmir" sınırında yer altı..
    28. İrem Derici konseri sonunda havai..
    29. Kartepe’de Bayram coşkusu
    30. Quaresma'dan Fikret Orman için ağır..
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    İBB'de 28 Şubat kafası! ADD hedef gösterdi, İslam düşmanı CHP vurdu
    İBB'de 28 Şubat kafası! ADD hedef gösterdi, İslam düşmanı CHP vurdu
    'Ali Babacan ile o ülkenin başbakanı görüştü' iddiası
    'Ali Babacan ile o ülkenin başbakanı görüştü' iddiası