Venezuela harekete geçti! Kukla Guaido'ya büyük şok Amerika Birleşik Devletleri'nin darbe yapmaya çalıştığı Venezuela'da Başsavcı, kukla Juan Guaido'nun ülkeden ayrılmasının yasaklanması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, kendisini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado hakkında soruşturma başlattı. Başsavcı, ABD destekli Guaido’nun ülkeden ayrılmasının yasaklanması ve mal varlıklarının dondurulması için Yüksek Mahkemeye başvurdu. Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado bir süredir yasal devlet başkanı Nicolas Maduro’ya karşı ABD destekli bir operasyon yürütüyor. Geçtiğimiz hafta halkı sokağa davet eden 35 yaşındaki Guiado, herhangi bir yasal bağlayıcılığı olmamasına rağmen yemin ederek kendisini devlet başkanı ilan etmişti.

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