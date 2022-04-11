Venezuela ekonomisi Ukrayna işgali sayesinde krizden çıkıyor! İşte o sebepler...

Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Venezuela petrolüne artan talep ülke ekonomisinin yüzde 20 büyümesini sağlayabilir.

Credit Suisse yatırım bankası yayınladığı raporda, daha önce yüzde 4,5 olarak açıkladığı Venezuela büyüme tahminini yüzde 20'ye çıkarırken, 2023 projeksiyonunu da yüzde 3'ten yüzde 8'e yükseltti.

6 Nisan'da müşterilerine gönderdikleri raporda, "Bu rakamlar imla hatası değil. Eğer hesaplamalarımız doğruysa bu dünyadaki en güçlü büyüme oranları olabilir" ifadeleri yer aldı.

Ekonominin 2020 yılında en dip noktayı gördüğü vurgulanan raporda yeni tahminin büyük oranda petrol gelirlerine dayandığı belirtildi.

İsviçre merkezli banka, ABD'nin Rusya'dan 2021 yılında günde 700 bin varil civarında petrol ithal ettiğini belirterek Ukrayna'nın işgali sonrası Rus petrolünün yerini günlük 500 bin ila 700 bin varil ihracat kapasitesi olan Venezuela'nın alabileceğini vurguladı.

Banka ayrıca yaptırımların gevşetilmesi ile Venezuela'nın bu miktarı artırmasının da olası olduğunu söyledi.