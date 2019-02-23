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Venezuela Dışişleri Bakanı: İçinde ne olduğunu bilmediğimiz yardım kutularını ülkeye almamız için bizi zorluyorlar

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Kolombiya'da düzenlenen konserlere ilişkin, "Bu bir şov, bu bir oyun. İçinde ne olduğunu bile bilmediğimiz yardım kutularını sözde insani yardım olarak ülkeye almamız için bizi zorluyorlar" dedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 08:27
Venezuela Dışişleri Bakanı: İçinde ne olduğunu bilmediğimiz yardım kutularını ülkeye almamız için bizi zorluyorlar

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, BM Genel Merkezinde Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine destek veren yaklaşık 60 ülkenin oluşturduğu grubun yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Söz konusu ülkelerin sadece Venezüella'ya destek vermek için bir araya gelmediğini vurgulayan Arreaza, "Bu grup, uluslararası hukuku, BM Anlaşmasını ve kendi kararlarını vermeleri için, halkımızı korumak için bir araya gelen dostlardan oluşuyor." diye konuştu.

Grubun, New York'taki ve Cenevre'deki BM merkezlerinde farklı adımlar atmayı planladığına dikkati çeken Arreaza, grubun çalışmaları konusunda gelecek hafta bir açıklama yapacaklarını kaydetti.

'Konserler bir şov'

Arreaza, Venezüella- Kolombiya sınırında düzenlenen "Venezüella Live Aid" konserlerine ilişkin soruya, "Bu bir şov, bu bir oyun. İçinde ne olduğunu bile bilmediğimiz yardım kutularını sözde insani yardım olarak ülkeye almamız için bizi zorluyorlar. Biz, yardımlar konusunda BM kuruluşlarıyla çalışıyoruz. Geçmişte bunun örnekleri var. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, BM hatta Avrupa Birliği çerçevesindeki tüm sağlık yardımlarını kabul edeceğimizi söyledi. Ama bunlar doğru yollarla yapılmalı." yanıtını verdi.

Venezüella'nın halkının ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli derecede kaynağı olduğuna işaret eden Arreaza, "Zor olan kısmı ise ABD tarafından engellendiğinizde ve bankalar sizinle çalışmak istemediğinde, ithalat yapamıyorsunuz." diye konuştu.

BM Genel Merkezinde bir de basın toplantısı düzenleyen Arreaza, Venezüella'daki ABD'li diplomatların durumu konusunda ABD'nin Venezüella Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile müzakerelerinin devam ettiğini söyledi.

'Cucuta'ya inen uçakların içinde asker olmadığını umuyoruz'

Arreaza, Kolombiya sınırında yapılacak yardım konserlerini Venezüella'ya askeri müdahale için "yanıltma hareketi" olarak niteleyerek, "Cucuta'ya inen uçakların içinde sadece yardım malzemeleri olduğunu, askerlerin olmadığını umuyoruz." diye konuştu.

Venezüella'nın Kolombiya sınırında dün yaşanan şiddet olayları nedeniyle Maduro'nun suçlandığına dikkati çeken Arreaza, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Başkan Yardımcısı Mike Pence gibi isimlerin Venezüella halkını ayaklanmaya çağırdığını hatırlattı.

Arreaza, Venezüella hükümetinin hiçbir zaman orduya sivillere ateş açması için talimat vermediğini kaydetti.

Venezüella'ya karşı sadece ekonomik ve politik değil, basın alanında da bir savaş başlatıldığını belirten Arreaza, "Basın olarak lütfen, şiddetin tarafında durmayın. Venezüella'daki şiddet ortamını meşrulaştıracak şartlar oluşturmayın. Çünkü o zaman sizin de elleriniz, tıpkı ABD Başkanı Trump'ın elleri gibi kana bulanır." dedi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 08:27
  1. Avrupa
  2. Saray
  3. Avrupa Birliği
  4. Twitter
  5. Kolombiya
  6. Beyaz Saray

YORUM YAZ

  • TanerTaner39 dk önce
    Aynen katılıyorum. Yardımlarıda dursun Abdnin iyiliğide.Bunların iyiliğide kendisine yardımıda. Keşke bizimkiler de kafirden bir fayda olmadığını anlayabilse
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 1 sa önce
    Maduro ve ekibi sakın onları ülkenize almayın ülkenizi yiğit insanlar gibi koruyun kancık avratlar gibi kenara çekilip seyredeceğinize erkekler gibi ülkeniz için ölün. Sizde bu dayanma gücünü görünce o amerikan kahpeleri ve içerdeki yardakçılarıkorkar bundan emin olun

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