  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Alman Meclisi’nde güvenlik skandalı: Şüpheli USB’li saldırı vekilleri alarma geçirdi

Adıyaman'da tarihi anlar! Bakanlardan ardı sıra açıklamalar...

Rektör Afyoncu'dan hutbe rahatsızlığına tokat gibi cevap! “Türk ordusunun adını anmak için müsaade mi alacağız?”

Yunanistan’dan ‘NATO’ oyunu sonunda patladı!

Aynı aileden 3 kişi ölmüştü! Gıda faciası olayıyla ilgili flaş gelişme

Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu

AK Partili Fuat Oktay son gelişmeleri değerlendirdi: Fransa direksiyonu Türkiye'ye kırdı!

Bakan Yerlikaya'dan şehir eşkıyalarına kötü haber

"Memleket Aşkıyla 350 bin yuva tamam" Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Şimdi de ‘Sansür var sansür’ desenize Kemalistler! Sosyal medyada M. Kemal’e hakarete fren
Dünya Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Trinidad ve Tobago'ya tepki
Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Trinidad ve Tobago'ya tepki

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Trinidad ve Tobago'ya tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trinidad ve Tobago’nun Sucre eyaleti açıklarında ABD işbirliğiyle gerçekleştireceği tatbikatları “sorumsuz” ve “tehditkâr” olarak nitelendirdi. Caracas, bölgede provokasyon yapıldığını savunurken, Trinidad yönetimi tatbikatların organize suçla mücadele kapsamında olduğunu açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Karayipler ülkesi Trinidad ve Tobago'yu Sucre eyaleti açıklarında "sorumsuz" ve "tehditkar" askeri tatbikatlar planlamakla suçladı.

Venezuela basınında çıkan habere göre, Maduro, başkent Caracas'taki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD ile işbirliği yapmakla suçladığı Trinidad ve Tobago'yu hedef aldı.

Trinidad ve Tobago hükümetinin, Venezuela'nın Sucre eyaletine yakın bir bölgede "sorumsuz" ve "tehditkar" tatbikatlar düzenleyeceğini iddia eden Maduro, şunları kaydetti:

"Venezuela'yı hiç kimse tehdit edemez. Ülkemizi kimse sindiremez. Ülkenin doğusundaki 6 bölgede yaşayan halkımızdan sürekli nöbet ve yürüyüş başlatmalarını talep ediyorum. Tüm asker, polis ve halk güçlerini provokasyonlara kapılmadan vatansever bir coşkuyla hareket etmelerini istiyoruz."

Trinidad ve Tobago Savunma Bakanlığı ise bu tatbikatların "silahlı suç ve organize suçla mücadele" kapsamında olduğunu belirtti.

Bakanlık, söz konusu durumun Venezuela ile ilgisi olmadığını, bu tür tatbikatların iki ülke arasında uzun süredir devam eden bir işbirliği geleneğinin parçası olduğunu ifade etti.

Basına göre, söz konusu tatbikatlar, Trinidad ve Tobago Savunma Gücü (TTDF) ile ABD Deniz Piyadeleri (Marines) arasında ekipman, taktik ve teknik alışverişini geliştirmeyi amaçlıyor.

- Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

ABD, gözünü Venezuela’nın yeraltı zenginliklerine dikti: Petrol ve madenler hedefte
ABD, gözünü Venezuela’nın yeraltı zenginliklerine dikti: Petrol ve madenler hedefte

Dünya

ABD, gözünü Venezuela’nın yeraltı zenginliklerine dikti: Petrol ve madenler hedefte

NYT duyurdu: Trump yönetimi Venezuela için gizli askeri planları devreye soktu
NYT duyurdu: Trump yönetimi Venezuela için gizli askeri planları devreye soktu

Dünya

NYT duyurdu: Trump yönetimi Venezuela için gizli askeri planları devreye soktu

200 bin askerle iki günlük seferberlik ilan edildi. Venezuela savaşa hazır
200 bin askerle iki günlük seferberlik ilan edildi. Venezuela savaşa hazır

Gündem

200 bin askerle iki günlük seferberlik ilan edildi. Venezuela savaşa hazır

Venezuela, olası ABD saldırısına karşı O taktiği uygulayacak
Venezuela, olası ABD saldırısına karşı O taktiği uygulayacak

Gündem

Venezuela, olası ABD saldırısına karşı O taktiği uygulayacak

Venezuela topraklarına saldırı iddiası! ABD'de gündemi sarsan çıkış
Venezuela topraklarına saldırı iddiası! ABD'de gündemi sarsan çıkış

Dünya

Venezuela topraklarına saldırı iddiası! ABD'de gündemi sarsan çıkış

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi
Gündem

Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yla yaptığı cezaevi görüşmesi siyaset koridorlarını hareketlendirdi. A..
‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!
Gündem

‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!

Bir dizi ziyaret için Kastamonu'ya giden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partisinin Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu'nu..
AYM Başkanı Kadir Özkaya kürsüde ağladı: Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi...
Gündem

AYM Başkanı Kadir Özkaya kürsüde ağladı: Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi...

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Malatya İnönü Üniversitesi’nin akademik açılış töreninde yaptığı konuşmada Öyle bir yaşayalım ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23