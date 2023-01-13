Venezuela Devlet Başkanı Maduro ekonominin yüzde 15'in üzerinde büyüdüğünü belirtti

Ulusal Meclis'te (AN) milletvekillerine hitap eden Maduro, 7 yıllık daralmanın ardından geçen yıl ulusal ekonomide yüzde 15'in üzerinde büyümenin gerçekleştiğini söyledi.

Maduro, "Venezuela, 2022'de gayri safi yurt içi hasılada (GSYİH) yüzde 15'in üzerinde bir büyüme kaydetti, bu Latin Amerika ve Karayipler'deki en yüksek ekonomik büyümedir. Bu, yıllardır sahip olmadığımız ekonomik bir çeşitlenmenin sonucudur." ifadesini kullandı.

2022'nin üçüncü çeyreğinde büyümenin yüzde 13,22 olduğunu kaydeden Maduro, ocak-mart döneminde ise ekonominin yüzde 17,45 büyüdüğünü belirtti.

Venezuela Merkez Bankasına göre, Ocak ve Eylül 2022 arasında ekonomik büyüme, 2021'in aynı dönemine oranla yüzde 17,73 oldu.

Ekonomistler, Venezuela'nın para birimi Bolivar'ın dolar karşısında değer kaybetmesi ve fiyatlardaki ciddi artış nedeniyle büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulundu.

Uzun yıllardır ekonomik ve siyasi ambargolara maruz kalan ülkede ekonomi, 7 yıllık küçülmenin ardından büyüdü.

Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkesi Venezuela'da, 1 Ekim 2021'de para biriminden altı sıfır atılmıştı.