Velinin sınava girecek çocuğuna okuyacağı dua nedir? Sınavda başarı duası:

17 Haziran Cumartesi günü 3 milyon 243 bin 425 aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. yarın ise AYT ve YDT sınavı var. YKS ikinci oturumuna katılacak öğrenciler bir dönem boyunca YKS konularını işlerken, YKS sınavına girecek öğrencilerin velileri de evlatlarının sınavda başarı elde etmek için sınav dualarını araştırmakta. YKS sınavı testlerini çözmek için öğrenciler içerde veliler ise dışarda evletlarının başarılı olması için dualar etmekte.

Sınavda başarılı olmak için Kur'an'da okunacak başarı ayetleri hangisi?

Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbim! Göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü, çöz de sözümü anlasınlar. (TAHA 25-28)

Bismillahirrahmanirrahim. "Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver!" (İSRA- 80) 10 defa.

Sınav başarı ayeti: İnşirah Suresi

Sınavda başarılı olmak için İnşirah Suresi okunması tavsiye edilmekte.

Bismillâhirrahmanirrahim

1- Elem neşrah leke sadrak(e)

2- Ve vada’nâ ’anke vizrek.

3- Elleziy enkada zahrek.

4- Ve refa’nâ leke zikrek.

5- Feinne me’al’usri yüsrâ.

6- İnne me’al’usri yüsrâ.

7- Feizâ ferağte fensab.

8- Ve ila Rabbike ferğab.

İnşirah Suresi anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

1- Rasûlüm! Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2- Üzerinden kaldırıp atmadık mı o çok ağır yükünü:

3- Belini çatır çatır çatırdatan o ağır yükünü!

4- Senin ismini ve şânını yüceltmedik mi?

5- Her zorlukla beraber elbette bir kolaylık vardır.

6- Evet, her zorlukla beraber elbet bir kolaylık vardır.

7- O halde mühim bir işi bitirdiğinde hemen başka bir mühim işe sarıl.

8- Dua ve niyazla yalnızca Rabbine yönelip yalvar!

Sınav başarı duaları

Rabbi Yessir ve la tüasir, rabbi temmim bil hayr.

Türkçesi: Rabbim işimi kolaylaştır, güçleştirme. Rabbim bu işimi hayırla tamamla.

-Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyümun, Hakemun, Adlün, Kuddüsün. İyyake na'büdü ve iyyakenesta'in. İnna fetahna leke fethan mubina." (19 defa okunacak)

-Bismillahirrahmanirrahim,-"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli" (10 Kere)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

-Bismillahirrahmanirrahim, "Rabbi edhılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultanen nasira." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

-Bismillahirrahmanirrahim,"Ya Hayyu Ya Kayyüm, Birahmetike esteğisü." (10 kere)

ANLAMI: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

"Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

ANLAMI: "Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

"Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

ANLAMI: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

-Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

YKS sınavında başarılı olmak için okunacak dualar

Bismillahirrahmanirrahim... "Allah'ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir." (Hâkim, De'avât, No: 1879, I, 510)