Velilerden İtalyan Lisesi Grevi açıklaması! “Asıl Mağdur Çocuklarımızdır!”

Açıklamada; kamuoyunda oluşan 'öğretmenlerin dört yıldır zam almadığı' algısının gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, taraflar arasındaki sert söylemlerin grev sonrasında okulda tesis edilmesi gereken huzur ortamına kalıcı zarar vereceği endişesi dile getirildi. “Özel İtalyan Lisesi’nde (I.M.I.) Şubat ayının başından bu yana devam eden grev süreci karşısında, evlatları bu köklü kurumda eğitim gören veliler olarak sessizliğimizi bozuyoruz; kamuoyunu gerçek mağduriyetin odağına, yani İtalyan Lisesi öğrencilerine bakmaya davet ediyoruz” denilen açıklamada şunlara yer verildi: “Şubat başında bir grup Türk öğretmen tarafından başlatılan grev, medya ve kamuoyunda büyük ölçüde ‘öğretmen mağduriyeti’ üzerinden okunmaktadır. Ancak 2,5 aydır pek çok dersi boş geçen, mezuniyetleri ve uluslararası üniversite kabulleri risk altına giren öğrencilerimizin uğradığı hak kaybı ne yazık ki göz ardı edilmektedir.

"OKUL BİR FABRİKA, ÖĞRENCİ BİR ÜRETİM NESNESİ DEĞİLDİR"

Okullar herhangi bir ticari işletme veya fabrika değildir. Bir fabrikada yapılan grevin muhatabı işverendir; ancak bir okulda yapılan grevin doğrudan ve en ağır faturası anayasal eğitim hakkı ellerinden alınan öğrencilere kesilmektedir. Türkiye’nin en başarılı %1’lik dilimine girerek bu okula kabul edilmiş çocuklarımızın eğitiminin kesintiye uğratılması kabul edilemez. Grev hakkı kadar, öğrencilerin eğitim hakkının da anayasal bir hak olduğunu hatırlatmak isteriz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çocuklarımızın eğitim kaybını durdurmak adına yaptığı geçici öğretmen görevlendirmelerine karşı grevdeki öğretmenlerin sergilediği tutumu üzülerek izliyoruz. Görevlendirilen öğretmenlerin okula girişlerinin engellenmeye çalışılması ve hem bu meslektaşlarına hem de çocuklarımıza yönelik uygulanan psikolojik baskı, eğitimci kimliğiyle bağdaşmamaktadır. Derslerin boş geçmesinin devamı amacıyla resmi kurumlara açılan davalar, meselenin hak arayışından çıkıp öğrencilerin geleceğini rehin alan bir sürece dönüştüğünü göstermektedir.

MAAŞLARA 4 YILDIR ZAM YAPILMADIĞI SÖYLEMİ VE EURO BAZLI MAAŞLAR

Medyada yaratılan ‘öğretmenlerin 4 yıldır zam almadığı’ algısı gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. İtalyan Lisesi bünyesindeki Türk öğretmenlerin maaşları İtalya Hükümeti tarafından Euro bazında ödenmektedir. Döviz kurundaki artış nedeniyle Türk lirası bazında gelirleri her ay artış gösteren öğretmenlerimizin expat statüsünde olan İtalyan meslektaşlarıyla kıyaslanması da rasyonel bir yaklaşım değildir. Uluslararası çalışma standartları gereği, yurt dışından görevlendirilen bir personelin statü farkından kaynaklanan maaş farklılıkları tüm dünyada doğaldır. Süreç boyunca tarafların birbirine yönelik sergilediği sert yaklaşımların, okulun geleneksel çalışma barışına kalıcı zararlar vermesinden çekiniyoruz.

Bir eğitim kurumunun temel direği olan 'güven' unsuru bu denli zedelenmişken, çocuklarımızın bu gerginlikten etkilenmeden, eski verimli günlerine dönmesinin zorlaşacağı kanısındayız. Önceliğimiz, bu belirsizliğin bir an önce son bulması ve eğitim ikliminin yeniden huzurla tesis edilmesidir. Sonuç olarak; bizler, İtalyan Lisesi Okul Aile Birliği, Sınıf Temsilcileri ve veliler olarak bu süreçte ne yönetimin ne de sendikanın yanındayız. Bizler sadece ve sadece çocuklarımızın tarafındayız. Tek talebimiz, çocuklarımızın bir an önce nitelikli eğitimlerine geri dönmeleri ve bu sürecin gölgesinde kalmadan geleceklerini inşa etmeleridir. Saygılarımızla kamuoyuna duyururuz”