Veliaht Prens Selman, Kraliyet ailesinde öne çıkışını bakın nasıl sağlamış!

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Kraliyet ailesindeki öne çıkışını nasıl kolaylaştırdığı ortaya çıktı.

Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017 yılındaki ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmasını sağlayarak, Batı medyasında ülkesi ile ilgili övgü dolu manşetler ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile gelişen ilişkiler üzerinden bunu sağladığı belirtildi.

ABD merkezli "Daily Beast" adlı internet sitesinde yer alan makaleye göre, Prens Selman, Trump'ı ikna ederek Suudi Arabistan'a ziyaret yapmasını sağlayıp ülkesinin Amerika ile olan ilişkilerini geliştirdi ve Suudi Kraliyet ailesinin anahtarlarını eline aldı.

ABD'de başkan seçilen kişilerin ilk yurt dışı ziyareti çoğunlukla yakın ilişkileri vurgulama amacıyla müttefiklik ilişkileri güçlü bir ülkeye yapılırdı. Eski ABD Başkanlarından Bill Clinton ve Barack Obama da göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretlerini Kanada'ya yapmıştı. Bu nedenle Trump'ın, göreve geldikten dört ay sonra ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapması dikkat çekmişti.

Trump'ın danışmanları, İsrail ile yapılacak anlaşmalar için destek arıyordu

Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilini eleştiren ve İran'la nükleer anlaşma imzalayan Obama döneminde kötüleşen ABD-Suud ilişkilerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile eski danışmanı Steve Bannon, Trump'ın ilk yurt dışı ziyaretinin, onun seleflerinden farklı olduğunu göstermesini arzu ediyordu.

Trump döneminde ise ikili ilişkiler hızlı bir şekilde gelişecekti. İran'la yapılan nükleer anlaşmadan caymak isteyen Trump'ın danışmanları, Suudi Arabistan'ı yeniden devreye sokarak, terör ve işgal devleti İsrail ile yapılacak barış anlaşmaları için bölgesel destek bulabileceklerine inanıyordu.

Prens Selman ise 2015 yılında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in göreve gelmesinden sonra iktidara yükselmeye başlamıştı. Bu nedenle ABD Başkanı'nın ilk yurt dışı ziyaretini başkent Riyad'a düzenlemesi, babasının gözüne girme arayışında mühim bir eşikti.

Abu Dabi Veliaht Prensi, Prens Selman için diplomasi yürüttü

Donald Trump'ın Başkan seçilmesinin hemen ardından ABD'de temaslarda bulunan Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, Trump'ın ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapması için Prens Selman adına diplomasi yürüttü.

Bin Zayed'in görüştüğü heyetin arasında Trump'ın danışmanı Kushner, eski danışmanı Bannon ile eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn da yer alıyordu.

Görüşme esnasında İranlılardan "Persler" olarak bahseden Bannon, Baracak Obama'nın Orta Doğu politikasını felaket olarak niteledi. Bin Zayed ise Trump'ın Prens Selman ile görüşmesi gerektiğini söyleyerek, onun, ABD'deki planlarının anahtarı olduğunu belirtti.

ABD'nin daha önemli dış politika öncelikleri ve daha güvenilir müttefikleri olduğunu belirten dönemin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve bazı Ulusal Güvenlik Konseyi çalışanları ise bu ziyarete karşı çıkıyordu.

Öte yandan, Amerika'nın Suudi Arabistan’daki 'en güvenilir teması' o zamana kadar Prens Muhammed bin Nayif olarak görülüyordu. Ziyarete karşı çıkan kişiler, Suudi Kraliyet Ailesi için hassas bir zamanda Prens Selman'ın lehine görünme riski konusunda ikazda bulundular. Tillerson, bu ziyaret nedeniyle Selman'ın, Nayif'i ekarte ederek kendisini Veliaht Prens yapma planlarına ortak olunacağı noktasında endişeliydi.

Bu karşı çıkışlara rağmen kısa zaman içinde Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretiyle ilgili planlamalar başladı. Trump ve Kral Selman arasında bir telefon görüşmesi ayarlanarak ziyaretle ilgili ayrıntılar görüşüldü. ABD tarafında Başkanın damadı Kushner, Suudi tarafından ise Kralın oğlu Bin Selman ziyaretten sorumlu olarak görevlendirildi.

Selman, Trump'ın ziyaretinden 1 ay sonra Veliaht Prensliğe getirildi

Beyaz Saray'daki yetkililer, ilk başta Trump'ın ziyaretine Müslüman ülkelerden liderlerin de davet edilmesinin maksadını anlamadılar, bazı yetkililer ise bu duruma tepki gösterdi.

Trump'ın danışmanı ve damadı Kushner ise Beyaz Saray'daki yetkililere Suudilerin bunu yapmak istediği yanıtını verdi.

Trump'ın ziyaretine Müslüman ülkelerden liderlerin de katılması, Suudi Arabistan'ın, ABD'nin sözde 'İslam dünyasındaki baş müttefiki' olmaya geri dönüş yaptığını göstermeyi arzuladığı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, ABD-Suud ilişkilerini hareketlendiren kişi olarak ise Selman öne çıktı.

Veliaht Prens Selman'ın büyük bir ihtimamla organize ettiği ziyaret esnasında, Trump'a mücevherlerle donatılmış heykeller, hançerler, kılıçlar ve sarıklardan oluşan bir yığın hediyeler verildi fakat bu ziyaretin asıl kazananı ise Trump değil, o zamanlar 31 yaşında olan Selman oldu.

Selman, ziyaret vesilesi ile Batı basınında ülkesi ile ilgili övgü dolu manşetler ve ABD ile gelişen ilişkiler üzerinden Kraliyet ailesinde büyük bir kazanım sağlamış oldu.

Kral Selman’ın tahta geçmesinden sonra, Nayif Veliaht Prens makamına getirilmiş, Selman ise "İkinci Veliaht" olarak atanmıştı.

Trump'ın ziyaretinden yaklaşık bir ay sonra ise Nayif, sürpriz biçimde tahttan çekilerek Veliaht Prenslik görevine Selman getirildi.

Nayif'in ev hapsinde tehdit edilerek tahttan çekilmeye zorlandığıyla ilgili güçlü iddialar da kamuoyuna yansımıştı.