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'Veliaht Prens büyükelçiliğe taşındı' iddiası! Arjantin'de tutuklanabilir

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), G-20 Liderler Zirvesi için Arjantin'de bulunan Suudi Veliaht bin Selman'ın, Arjantinli savcıların Kaşıkçı cinayetiyle alakalı soruşturma açması üzerine, kaldığı lüks otelden Suudi Arabistan Büyülelçiliği'ne taşındığını iddia etti.

30 Kasım 2018 Cuma 22:41
'Veliaht Prens büyükelçiliğe taşındı' iddiası! Arjantin'de tutuklanabilir

Arjantin'de G-20 Liderler Zirvesi başladı Suudi ArabistanVeliaht Prensi Bin Selman, Arjantinli savcıların başlattığı soruşturmadan dolayı kaldığı lüks otelden Buenos Aires'teki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne taşındı. 

Arjantinli savcıların, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun işlediği savaş suçları ve insan hakları ihlalleri ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Arjantin Başbakanı "Prens burada hukuki donunulmazlığa sahip olacak" demişti

Soruşturma iddialarıyla ilgili olarak Arjantin Başbakan Yardımcısı Daniel Raimondi, Suudi Prensin ülkesinin temsilcisi olarak Arjantin'de hukuki dokunulmazlığa sahip olacağını söylemişti.

HRW, Arjantin'e Selman'ın suçlu olduğuna dair bulgular sunmuştu

HRW, Arjantin federal savcısına, Selman'ın Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun işlediği insan hakları ihlallerinden suçlu olduğuna dair bulgularını sunmuştu.

Dosyada, Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti de dahil bazı Suudi vatandaşlara işkence edilmesi ve kötü davranılması konusundaki muhtemel rolünün de altının çizildiği aktarılmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.

Kaynak: Euronews, Sputnik

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 22:41
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