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Gündem Vekillerin maaşları netleşti! Zam almasaydınız olmaz mıydı?
Gündem

Vekillerin maaşları netleşti! Zam almasaydınız olmaz mıydı?

Yüzde 23,85’lik enflasyon beklentisine rağmen, milletvekili maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 14,4 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 12:17:00 -
Vekillerin maaşları netleşti! Zam almasaydınız olmaz mıydı?

Bu yıl ekonomide yaşanan dalgalı seyir üzerine kamuda tasarruf dönemi başladı. Kamuda tasarrufla birlikte milletvekillerine yapılacak zamların da enflasyon oranının altında olacağı öğrenildi.

Yüzde 23,85’lik enflasyon beklentisine rağmen, milletvekili maaşlarına yapılacak zam oranı 14,4 oldu.
Tasarruf tedbirleri, gelecek dönemde de genişleyerek devam edecek. Şu an bir milletvekilinin maaşı ise 25 bin lira...

 

 

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Yorumlar

sahici

4000 LİRA ASGARİ ÜCRET NERELERİNE YETMİYOR. GARİBANA 4000 BİN KENDİLERİ 100 000 BİN ...
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Zaza

Maaş ile yetineceklerse 50.000 yapın. Vekilin maaşa ihtiyacı yok. Vekilin maaşı ile malvarlığı hesabını yapabilecek babayiğit var mı.
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