Vekiller soracak, bakanlar yanıtlayacak

İki gün sürecek toplantıların ana gündem maddeleri yerel seçimlere hazırlık, ekonomideki gelişmeler, MHP’nin ceza indirimine yönelik teklifi ve TBMM’deki yasama çalışmaları olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün açış konuşmasını yapacağı kampta, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Mehmet Özhaseki yerel seçimler hakkında sunum yapacak. Meclisin yeni dönemde çalışma takvimine ilişkin bilgilendirmeyi ise AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı yapacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgi verecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dış politikaya ilişkin bir sunum gerçekleştirecek. Kampın son günü olan Pazar günü ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik gelişmeler hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapacak. Genel istişare ve değerlendirme bölümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın moderatörlüğünde vekillerin sorularını bakanlar ve parti yöneticileri cevaplayacak. Aynı gün Erdoğan’ın kapanış konuşması ile kamp sona erecek.