Vekiller ayağa kalktı! CHP'de HDP ile ittifak krizi

CHP'li iki milletvekili, Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'yi eleştiren ve partide demokrasi olmadığını söyleyen mektup yazdı. Aradan 1.5 ay geçmesine rağmen CHP'li vekiller Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy'un gönderdiği mektuba cevap vermeyen Kılıçdaroğlu önceki günkü MYK toplantısında "Partimizde mektuplaşma geleneği yok. Genel Başkan'dan randevu isteyip görüşemeyen kim var!" diyerek konuyu örtbas etmeye çalıştı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak da "Milletvekillerimizin Genel Başkanımızla randevu alarak görüşmelerinin önünde herhangi bir engel yok" diyerek Kılıçdaroğlu'nun izinden gitti.

"Önce partide demokrasi, sonra ülkede demokrasi"

İki milletvekilinin "Önce partide demokrasi, sonra ülkede demokrasi" talebini dile getirdikleri ve "Güçlü CHP için politik ve demokratik hat" başlığıyla kaleme aldığı mektupta, "Pamuk ipliğine bağlı ittifaklara güvenmeden seçimlere 2.5 yıl varken tek başına kendi değerlerimizle yükselmek esas kılınmalıdır. CHP diğer partileri besleyen bir siyasi sebil olmamalıdır. CHP'nin iktidar artığı 'yeni dostlara' değil, vatanın bütünlüğünü her şeyin önünde gören seçmenlere ihtiyacı vardır. Kürt kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP'li siyasal elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz. Onların aracılığına ihtiyaç yok" ifadeleri yer aldı.

"Tek adam yönetimi algısı yok edilmeli"

Mektupta, "Topluma vaat edilenler önce partimizde gösterilmelidir. Tek adam yönetimi algısı en ufak kırıntısına kadar partimizde yok edilmeli, liyakat ve performansa verilen önem topluma gösterilmelidir" denildi.