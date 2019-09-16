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Vekil devreye girdi, jet uçak Türk hastalar için havalandı

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Bosna Hersek Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen’in devreye girmesiyle jet uçaklar yurt dışında rahatsızlanan 2 hasta için havalandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 18:11
Vekil devreye girdi, jet uçak Türk hastalar için havalandı

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Bosna Hersek Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen’in devreye girmesiyle jet uçaklar yurt dışında rahatsızlanan 2 hasta için havalandı.


Turist olarak gittiği Saraybosna’da beyin kanaması geçiren 51 yaşındaki Halise Zerrin Öztekin ile Mostar’da çalışan ve mide kanaması geçiren 36 yaşındaki Yunus Dilber’in için yakınları hastalarının Türkiye’ye transferi için acil ambulans talebinde bulundu. Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, konuyu AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Bosna Hersek Dostluk Grubu Baskani Refik Özen’e iletti. Devreye giren Özen, dünyada sadece Türkiye’de bulunan dört sedyeli yoğun bakım donanımlı uçak ambulansla hastaların Türkiye’ye getirilmesi için Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir ile görüştü. Talep Sağlık Bakanlığınca onaylanınca vakit kaybetmeden gece 02.30 sularında Saraybosna havalimanına iniş yaptı. Hastaları alan ambulans uçak Türkiye’ye geldi.


Görüşmeler neticesinde hastalarını havaalanında karşılayan yakınları basta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna-Hersek Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen ve Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Erdemir’e teşekkürlerini iletti. Refik Özen yaptığı açıklamada, “Devletimizle ne kadar gurur duysak azdır. Kısıtlı imkanlarla hastalara hizmet vermekte zorlanılan zamanlardan, uçuş personelinin yanı sıra doktor, acil tıp ve anestezi teknisyeni ile sağlık memurunun bulunduğu ambulans uçak ekibiyle hastalarımızı dünyanın dört bir yanından teknolojiyle dolu hastanelerimize getirir günlere geldik. Devletimizin gücüne bir kez daha şahit olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 18:11
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