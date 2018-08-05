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Vekil açıkladı! 1500 İşçinin alımında kura sistemi uygulanacak

İşçi alımlarında uygulanan mülakat sisteminden dolayı şikayetlerin artmasından dolayı AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, 1500 geçici işçi alımında bu nedenle kura yöntemine başvurulacağını açıkladı.

05 Ağustos 2018 Pazar 14:46
Vekil açıkladı! 1500 İşçinin alımında kura sistemi uygulanacak

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, işçi alımlarında uygulanan mülakat sisteminden dolayı şikayetlerin çoğalması nedeniyle, TYP kapsamında 1500 geçici işçi alımında noterli kura yönteminin uygulanacağını açıkladı.

İşte Siirt milletvekili Osman Ören'in o açıklaması;

Milletvekilliği yaptığım 2011-2015 yılları arasında Siirt'in gerek ekonomik gerekse sosyal sorunlarına çözüm bulma noktasında gece-gündüz ayrımı yapmadan bütün gücümle çalıştım.

O süreçte Siirt'in temel ve önemli sorunlarını çözme konusunda elimden gelenin fazlasını yaptığıma inanıyorum. Allah'ın lütfuyla 2018 Genel Seçimlerinde yeniden milletvekili seçilerek çok sevdiğim Siirt'e ve Siirt halkına yeniden hizmet etmeyi Allah bana nasip etti.

Önümüzdeki süreçte Siirt'in temel sorunlarına çözüm bulma noktasında bütün gücümle çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bildiğiniz gibi Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırmak üzere geçici süreli Toplum Yararına Programı uygulaması bulunmaktadır. Şu anda merkez ve ilçelerde toplam 1600 kişinin işlemleri bitirilmiş ve bu kişiler işe başlamıştır,

Önümüzdeki günlerde merkez ve ilçeler olmak üzere 1500 kişinin daha toplum yararına programı kapsamında çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığıyla başvuruları alınacaktır.

Bu işçi alımı sürecinde yaşanan sorunlar, dedikodular, şikayetler bütün zamanımızı almakta, bizim Siirt'in temel ve kalıcı sorunlarına çözüm bulma konusunda enerjimizi ve dikkatimizi bu sorunlara odaklanmamızı olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu nedenle bütün olumsuzlukların önüne geçmek için önümüzdeki günlerde Çalışma ve İş Kurumu üzerinden alımı gerçekleştirilecek altı ay süreli geçici işçi alımı ile ilgili Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğüyle gerekli görüşmeleri yaparak, yapılacak olan alımın Noter kurasıyla yapılması için ortak görüş birliğine vardık.

Merkez 780 kişi, Kurtalan 200 kişi, Baykan 150 kişi,Şirvan 100 kişi, Tillo 20 kişi,Eruh 100 kişi,Pervari 150 kişi .

Siirt Halkına Saygılarımla Osman Ören

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 14:46
  1. Siirt
  2. Osman Ören
  3. kura yöntemi
  4. işçi alımı

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