  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ağrı'da görsel şölen: Görenler dönüp bir daha bakıyor! Giderayak bu iyiliği yaptı en azından... Sadettin Saran, Aziz Yıldırım'a 4 yeni transfer bıraktı! Ünlü patron Türkiye'ye duyurdu: Koç Grubu ile tüm ticari ilişkilerimizi askıya aldık Tütün işçilerinin zorlu mesaisi Kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi Üreticiler kıyasıya mücadele etti: Kirazın kalbi Gördes’te attı Muriqi'den sonra Aziz Yıldırım'ın 30 milyon euroluk bombası! Türkiye'ye o yıldızları duyuracak! otomotiv laboratuvarına kavuştular Öğrenciler uygulamalı eğitim görecek İddiaların ardı arkası kesilmiyor ki... Osimhen'in yerine Darwin Nunez!
#1
Foto - Üreticiler kıyasıya mücadele etti: Kirazın kalbi Gördes’te attı

Gördes ilçesine bağlı Börez Mahallesi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kiraz Festivali ve köy hayrı, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Festival, renkli görüntülere sahne olurken, en iyi kiraz yarışması ve konserler büyük ilgi gördü. Katılımcılara keşkek, mantı, güveç ve höşmerim ikramıyla başlayan şenlikte, bölgenin hafız ve mevlithanları tarafından Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Festival kapsamında yaklaşık 5 bin kişiye yemek ikram edildi.

#2
Foto - Üreticiler kıyasıya mücadele etti: Kirazın kalbi Gördes’te attı

Öğleden sonraki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Börez Mahallesi Muhtarı Mustafa Adıgüzel, festivalin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, "Mahallemiz birbirinden lezzetli kiraz çeşitleriyle önemli bir üretim merkezi. Festivalimiz bizleri bir araya getiriyor, paylaşmayı ve dayanışmayı artırıyor. Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz festivalimizi önümüzdeki yıllarda daha da büyüterek sürdürmek istiyoruz" dedi.

#3
Foto - Üreticiler kıyasıya mücadele etti: Kirazın kalbi Gördes’te attı

Festival kapsamında düzenlenen 'En İyi Kiraz Yarışması'nda üreticiler irilik, renk, tat, koku ve aroma kriterlerinde yarıştı. 68 üreticinin katıldığı yarışmada jüri üyeleri dereceye giren ürünleri belirlemekte zorlandı. Yarışmada Bayram Özer birinci, Yusuf Küçük ikinci, Perihan Özer üçüncü, Meyrik Efe ise dördüncü oldu. Dereceye giren üreticilere protokol üyeleri tarafından altın, ev eşyası ve çeşitli hediyeler verildi.

#4
Foto - Üreticiler kıyasıya mücadele etti: Kirazın kalbi Gördes’te attı

Festivalde yerel sanatçılar Adem Ertaş, Sındırgılı Kardeşler ve Mehmet Aslan sahne aldı. Türk Halk Müziği sanatçısı Canan Bayram'ın konseriyle coşkunun arttığı festival, gece geç saatlere kadar devam etti. Börez Mahallesi İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya, Sefer Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ramazan Çetin, Emniyet Amiri Serdar Kılıç, İlçe Tarım Müdürü Ahmet Bilgen, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Nail Aydeniz, Gördes Doğa ve Kültür Derneği Başkanı Emine Ataman Koç ve dernek üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çiftçi, mahalle muhtarları, kiraz üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mardin'den Koç Holding'e tokat! Ömer Özel resti çekti: OPET ile tüm sözleşmeler feshedildi!
Gündem

Mardin'den Koç Holding'e tokat! Ömer Özel resti çekti: OPET ile tüm sözleşmeler feshedildi!

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un kamuoyunda büyük infiale ve tepkilere neden olan Kürt kadınlara hakaret içerikli skandal fıkraya , ..
Tarkan konserinde ezan tartışması! Yaptığı açıklama kafa karıştırdı
Gündem

Tarkan konserinde ezan tartışması! Yaptığı açıklama kafa karıştırdı

Şarkıcı Tarkan'ın Ankara Millet Bahçesi’nde verdiği halka açık konserde ezan vaktinin gelmesiyle müziğe ara vermesi, sosyal medyada ve kamuo..
Otokoç saldırısında flaş gelişme! Rezil fıkraya tepki gelmişti
Gündem

Otokoç saldırısında flaş gelişme! Rezil fıkraya tepki gelmişti

İstanbul'un Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi üzerinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah saatlerinde Rahmi Koç'u..
CHP'li Berhan Şimşek'ten bomba itiraf: Özel ve İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkardı
Gündem

CHP'li Berhan Şimşek'ten bomba itiraf: Özel ve İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkardı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, katıldığı canlı yayında parti içindeki kirli ortaklığı ve liderlik krizini çok sert ifadelerle if..
Öğrencilerin tehdit edildiği ortaya çıktı! İstanbul Erkek Lisesi’ndeki provokasyonda akran zorbalığı
Gündem

Öğrencilerin tehdit edildiği ortaya çıktı! İstanbul Erkek Lisesi’ndeki provokasyonda akran zorbalığı

İstanbul Erkek Lisesinde okul müdürünün konuşması sırasında yaşanan ve dün gündeme getirdiğimiz protestoya dair yeni görüntüler ortaya çıktı..
10 kişi yaralandı! Çocuk parkında pompalı tüfekli dehşet
Aktüel

10 kişi yaralandı! Çocuk parkında pompalı tüfekli dehşet

Bursa İnegöl'de çocuk parkında bulunanların üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği 10 kişi hastaneye kaldırıldı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23