Festivalde yerel sanatçılar Adem Ertaş, Sındırgılı Kardeşler ve Mehmet Aslan sahne aldı. Türk Halk Müziği sanatçısı Canan Bayram'ın konseriyle coşkunun arttığı festival, gece geç saatlere kadar devam etti. Börez Mahallesi İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya, Sefer Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ramazan Çetin, Emniyet Amiri Serdar Kılıç, İlçe Tarım Müdürü Ahmet Bilgen, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Nail Aydeniz, Gördes Doğa ve Kültür Derneği Başkanı Emine Ataman Koç ve dernek üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çiftçi, mahalle muhtarları, kiraz üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.