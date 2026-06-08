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Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aziz Yıldırım’ı tebrik etti
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aziz Yıldırım’ı tebrik etti

Yeniakit Publisher
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aziz Yıldırım’ı tebrik etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım için mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe başkanlığına yeniden seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyoruz. Seçimler spor dünyamız ve Fenerbahçe için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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