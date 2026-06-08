otomotiv laboratuvarına kavuştular Öğrenciler uygulamalı eğitim görecek

Mezun olmakla kalmayıp aynı zamanda istihdam alanı da onlar için açılmış olacak. Malum 21. yüzyıldayız, bu yüzyıl bilginin beceriye dönüştüğü bir yüzyıl. Sadece artık bilginin bir akademik edinme olmanın ötesine geçerek bir beceri aparatı olarak algılandığı bir çağda yaşıyoruz. Burada yapılan çalışmalarla, mesleki eğitim alanında yapılan çalışmalarla toplum nazarında oluşmuş olan o mesleki eğitimle veli arasında oluşmuş olan bariyerin de bir anlamda yıkılarak mesleki eğitimle çocuklarımızın buluşmasına katkı sunacağını düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.