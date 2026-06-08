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Eğitim
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otomotiv laboratuvarına kavuştular Öğrenciler uygulamalı eğitim görecek
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IHA Giriş Tarihi:

otomotiv laboratuvarına kavuştular Öğrenciler uygulamalı eğitim görecek

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir otomobil markası iş birliğiyle açılışı düzenlenen otomotiv eğitim laboratuvarında öğrenciler teknolojik ve uygulamalı eğitim görecek. Atölye ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Tekin Alpaslan, "Bundan yaklaşık 2 yıl önce otomotiv yetkilileri ile okul müdürlüğümüz arasında yapılan görüşme ve değerlendirmelerin sonucunda ortak iş birliği yapılmasına karar verildi. Bunun akabinde ülke genelinde toplam 9 ayrı okulu da kapsayacak şekilde 31.12.2024 tarihinde Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalanarak çalışmalara başlandı.

#1
Foto - otomotiv laboratuvarına kavuştular Öğrenciler uygulamalı eğitim görecek

Protokol kapsamında yapılacak faaliyetler şunlardır; yeni teknolojilere uygun laboratuvar kurulması, kurulacak laboratuvarın okuldaki tüm öğrencilerin kullanımına sunulması, ihtiyaç halinde öğretim programı güncellenmesi ve basılı dijital ders materyalleri hazırlanması, alan öğrencilerinin işletmede mesleki eğitimi ve stajlarını markanın gönüllü bayilerinde yapmaları, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun donanım ekipman ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilere malzeme desteği sağlanması, seçilen öğrencilere başarı bursu ödenmesi, alan öğretmenlerine ortak belirlenecek takvime göre hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi, alan mezunlarının gönüllü bayilerinde istihdam edilmesine öncelik verilmesi,

#2
Foto - otomotiv laboratuvarına kavuştular Öğrenciler uygulamalı eğitim görecek

ilgili alanın tercih edilmesini arttırmak ve farkındalık oluşturmak için 9. sınıf öğrenci ve velilerine bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesi, okulun öğrenci ve öğretmenlerine yönelik işletme gezileri, tanıtım faaliyetleri, deneyim paylaşımı, kariyer günleri imkanları sağlanması. Protokol kapsamında bugüne kadar bulunduğumuz mekanda 24 kişilik sınıf, soyunma odası, öğrenci ve personel tuvaletleri, şef odası, otomatik kapı, ısıtma ve sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, duvar ve zemin kaplamaları ve benzeri gerekli tüm inşaat altyapıları tamamlanmış, laboratuvar donatımları sağlanmış ve görmüş olduğunuz bu güzel laboratuvar ortaya çıkmıştır. Ben emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, laboratuvarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

#3
Foto - otomotiv laboratuvarına kavuştular Öğrenciler uygulamalı eğitim görecek

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise yetişen çocukların otomotiv sanayiinde beceriye sahip olarak mezun olacaklarını ifade ederek, "Bugün burada çok kıymetli bir çalışmanın startını veriyoruz. Merkez Meslek Lisesi'ne kurulan motor teknolojileri alanı laboratuvarının ilimize, mesleki eğitimimize hayırlı olmasını öncelikle diliyorum. Bugün burada çok değerli bir çalışmaya şahitlik ediyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. A'dan Z'ye tüm aparatlarıyla beraber motor teknolojileri alanını burada yeniden inşa ettiler, kurdular. Buradan yetişen çocuklarımız, özellikle otomotiv sanayiinde inanılmaz bir beceriye sahip olarak mezun olacaklar.

#4
Foto - otomotiv laboratuvarına kavuştular Öğrenciler uygulamalı eğitim görecek

Mezun olmakla kalmayıp aynı zamanda istihdam alanı da onlar için açılmış olacak. Malum 21. yüzyıldayız, bu yüzyıl bilginin beceriye dönüştüğü bir yüzyıl. Sadece artık bilginin bir akademik edinme olmanın ötesine geçerek bir beceri aparatı olarak algılandığı bir çağda yaşıyoruz. Burada yapılan çalışmalarla, mesleki eğitim alanında yapılan çalışmalarla toplum nazarında oluşmuş olan o mesleki eğitimle veli arasında oluşmuş olan bariyerin de bir anlamda yıkılarak mesleki eğitimle çocuklarımızın buluşmasına katkı sunacağını düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - otomotiv laboratuvarına kavuştular Öğrenciler uygulamalı eğitim görecek

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da "Bugün gerçekten yine mesleki eğitim adına önemli bir günü idrak ediyoruz. Şehrimizin en köklü eğitim yuvalarından bir tanesinde, 1942'den beri hizmet veren ve şehrimiz sanayisine çok sayıda insan yetiştiren, müteşebbis yetiştiren, usta yetiştiren bu güzel okulda öğrencilerimize ve eğitim hayatına destek olmak üzere bu güzel laboratuvarın açılışı için bir aradayız. Meslek lisesi, memleket meselesi.

#6
Foto - otomotiv laboratuvarına kavuştular Öğrenciler uygulamalı eğitim görecek

Biliyorsunuz ülkemizde 208 tane üniversite var. Bu üniversitelerden mezun arkadaşlarımız, gençlerimiz kendilerine bir gelecek kurma kaygısı güderken, meslek lisesinden bir meslek sahibi olarak altın bileziği koluna takmış olarak mezun olan kardeşlerimiz kendileri firma seçme pozisyonunda, piyasada aranan beyaz yakalı, mavi yakalı personel olarak istihdam ediliyorlar, çok rahat iş bulabiliyorlar.

#7
Foto - otomotiv laboratuvarına kavuştular Öğrenciler uygulamalı eğitim görecek

Biz de yıllardır, özellikle 2023 yılından beri şehrimizde mesleki eğitimin yaygınlaşması, popülerleşmesi, öğrencilerimiz ve velilerimiz arasında tercih edilebilir hale gelmesi için bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah bu güzel laboratuvar hayırlara vesile olur. Güzel öğrencilerimizin güzel eğitim almasına, yetişmiş insanlar olarak şehrimiz ve ülkemiz sanayisine hizmet etmesine vesile olur. Hocalarımıza da yapmış oldukları değerli desteklerden ve fedakârlıklardan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

#8
Foto - otomotiv laboratuvarına kavuştular Öğrenciler uygulamalı eğitim görecek

Konuşmaların ardından plaket takdimi ve açılış kurdelesinin kesilmesi ile program sona erdi. Okulda düzenlenen açılış törenine, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, firma yetkilileri, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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