otomotiv laboratuvarına kavuştular Öğrenciler uygulamalı eğitim görecek
Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir otomobil markası iş birliğiyle açılışı düzenlenen otomotiv eğitim laboratuvarında öğrenciler teknolojik ve uygulamalı eğitim görecek. Atölye ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Tekin Alpaslan, "Bundan yaklaşık 2 yıl önce otomotiv yetkilileri ile okul müdürlüğümüz arasında yapılan görüşme ve değerlendirmelerin sonucunda ortak iş birliği yapılmasına karar verildi. Bunun akabinde ülke genelinde toplam 9 ayrı okulu da kapsayacak şekilde 31.12.2024 tarihinde Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalanarak çalışmalara başlandı.