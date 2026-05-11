Gündem
Trump yönetiminden UFO hamlesi: Arka planda Epstein dosyaları var

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
ABD kamuoyunda uzun süredir merakla beklenen UFO ve "tanımlanamayan anormal fenomen" (UAP) dosyalarının bir kısmının gizliliği kaldırıldı. Pentagon tarafından paylaşılan belgelerde NASA görevleri, FBI ihbarları ve Orta Doğu’daki gözlemlere dair görüntüler yer alırken, bu adımın zamanlaması "gündem değiştirme" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Trump yönetimi bu hamleyi bir "şeffaflık adımı" olarak nitelendirse de muhalif kesimler ve bazı siyasi isimler, asıl amacın Jeffrey Epstein dosyaları üzerindeki baskıyı azaltmak olduğunu savunuyor.

"Parlak nesnelerle propaganda" suçlaması

Yönetimin bu hamlesine kendi siyasi çevresinden de eleştiriler geldi. Eski Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yönetimi sert bir dille eleştirdi. UFO dosyalarıyla ilgilenmediğini belirten Greene, şu ifadeleri kullandı:

"Halkı parlak nesnelerle oyalamaya çalışıyorlar. Dış savaşlar, ekonomik çöküş ve Epstein gibi ağır suç dosyalarının üzerini örtmek için propaganda yapıyorlar."

Epstein tartışmaları yeniden alevlendi

Tartışmalara ünlü yazar Stephen King de katılarak Epstein belgelerini hatırlattı. Geçtiğimiz günlerde, 2019’da hücresinde ölü bulunan finansçı Jeffrey Epstein’a ait olduğu iddia edilen bir intihar notu mahkeme kararıyla yayımlanmıştı. Kardeşi Mark Epstein bu notun "sahte" olduğunu iddia ederken, uzmanlar arasındaki görüş ayrılığı devam ediyor.

Öte yandan, New York City’de açılan "The Reading Room" adlı sergide Epstein’a ait 3,5 milyon sayfalık belgenin kamuoyuna sunulması, Trump yönetiminin üzerindeki baskıyı artırıyor. Serginin organizatörleri, bu girişimin amacının dosyaların "gömülmesine" engel olmak olduğunu vurguluyor.

Beyaz Saray’dan sert yanıt

Beyaz Saray, özellikle Greene tarafından yöneltilen suçlamalara gecikmedi. Yapılan resmi açıklamada, eski milletvekilinin ifadeleri "komplo teorisi" olarak nitelendirilirken; Savunma Bakanı Pete Hegseth ve FBI Direktörü Kash Patel, gizlilik kaldırma sürecinin tamamen halkı bilgilendirme amacı taşıdığını savundu.

