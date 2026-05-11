Fenerbahçeli çiftin nikâh şahitliğini Galatasaraylılar yaptı
Ezeli rekabet nikâh salonunda dostluğa dönüştü. Fenerbahçeli Nergiz Sivas ile Musa Baban isimli genç çiftin nikâh şahitliğini ise Galatasaraylılar yaptı.
Hakkari’de kıyılan nikah renkli görüntülere sahne oldu. Kız tarafının nikâh şahitliğini Galatasaray taraftarları Asena Korkmaz ile Engin Kaçmaz yaparken, erkek tarafının nikâh şahitliğini ise yine Galatasaray taraftarları Şerafettin Seyitoğlu ile Sevim Yılmaz üstlendi. Fenerbahçeli çift, tuttukları takımların formalarıyla nikâh törenine katıldı.
Galatasaraylı Şerafettin Seyitoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Ezeli rekabet, ebedi dostluk" diyerek çifti tebrik etti.