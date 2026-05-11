Yemeklerin tadına bakmadan tuz atmaya devam mı ediyorsunuz? Kalp krizi, felç ve böbrek hastalıkları için...

Fazla tuz tüketildiğinde vücutta oluşabilecek zararlarından da ifade eden Arık; "Fazla tuz demek, vücudun su toplaması ve ödem dediğimiz o şişkinliklerin oluşması demektir. En büyük zararı ise damarlaradır. Fazla tuz damarları gerer, bu da yüksek tansiyona davetiye çıkarır. Kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği ve kemik erimesi gibi dertlerin arkasında hep o fazla kaçırılan tuzluk yatmaktadır. Hipertansiyon yani yüksek tansiyon hastalığı ise kalp krizi, felç ve böbrek hastalıkları gibi ciddi sorunlara yol açabilir" dedi.