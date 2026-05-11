Saniyeler içinde açıyor: Tesisatçıların gizli formülü: Gider tıkanıklığını...
Tesisatçıların gizli formülü belli oldu...
Tesisatçıların gizli formülü belli oldu...
Lavabom temiz diye sevinmeyin, asıl tehlike giderde! Uzmanlar uyardı: Tuvaletten daha fazla bakteri barındırıyor. Peki, tıkanıklığı saniyeler içinde açan ve etkisini 2 katına çıkaran o yöntem ne?
Uzmanlara göre yemek artıkları, yağ kalıntıları ve kir zamanla lavabo giderinde birikerek kötü kokulara, bakteri oluşumuna ve tıkanıklıklara neden olabiliyor. Hatta bazı uzmanlar, mutfak lavabosunun ve özellikle gider kısmının tuvaletten daha fazla bakteri barındırabileceğini belirtiyor. Bu nedenle yalnızca lavabo yüzeyini temizlemek yeterli olmuyor; giderin de düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor.
Temizlik uzmanı Jill Koch'a göre mutfak lavabo giderini temizlemenin en kolay ve doğal yollarından biri karbonat ve sirke kullanmak.
Ancak yaygın inanışın aksine bu iki malzemenin aynı anda karıştırılması önerilmiyor. Uzmanlara göre birlikte kullanıldıklarında köpürme meydana gelse de etkileri azalabiliyor. Bu nedenle en iyi sonuç için ayrı ayrı uygulanmaları tavsiye ediliyor.
Temizlik işlemine başlamak için gidere yaklaşık yarım ila bir su bardağı karbonat dökülüyor. İsteğe bağlı olarak birkaç damla bulaşık deterjanı eklenebiliyor. Bu karışımın yaklaşık beş dakika boyunca bekletilmesi gerekiyor. Ardından sıcak suyla durulama yapılıyor. Daha sonra gidere bir su bardağı sirke dökülüyor. Sirke, hem giderin temizlenmesine hem de kötü kokuların giderilmesine yardımcı oluyor.
Uzmanlara göre güçlü kimyasal lavabo açıcıları kısa vadede etkili olsa da uzun vadede borulara zarar verebiliyor. Özellikle bakır ve pirinç borularda aşındırıcı etki gösterebilen bu ürünler yerine doğal yöntemlerin tercih edilmesi öneriliyor. Ancak ciddi ve sürekli tıkanıklıklar söz konusuysa profesyonel bir tesisatçıdan yardım alınması tavsiye ediliyor.
Lavabo giderinin ne sıklıkla temizlenmesi gerektiği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Uzmanlara göre mutfak lavabosu mümkünse her gün ya da haftada birkaç kez temizlenmeli. Gider kısmının ise ayda bir kez temizlenmesi, kötü kokuların ve birikintilerin oluşmasını önlemek için yeterli kabul ediliyor.
Tıkalı bir lavabo giderini açmak için sıcak su da etkili bir yöntem olabiliyor. Özellikle yağ ve sabun kalıntılarının neden olduğu küçük tıkanıklıklar sıcak su sayesinde çözülebiliyor. Ancak suyun kaynar olmamasına dikkat etmek önem taşıyor. Aksi halde lavaboya ya da giderlere zarar verebiliyor.
Düzenli bakım ve doğru temizlik yöntemleri sayesinde mutfak lavabosu yalnızca temiz görünmekle kalmıyor, aynı zamanda hijyenik ve ferah kokan bir kullanım alanına dönüşüyor.
Basit malzemelerle yapılan bu uygulamalar, hem kötü kokuları önlüyor hem de olası tıkanıklıkların önüne geçiyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23