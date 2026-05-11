Ekonomi
Kötü haber maalesef geldi: 'Asla bir şey olmaz' denilen otobüs firması iflas etti
Brent petrole bağlı olarak artış gösteren akaryakıt fiyatları ve küresel ekonomik kriz birçok dev firmayı etkilerken ulaşım sektöründen iflas haberi geldi.

Sektörün köklü firmalarından, yıllarca “sarsılmaz” olarak görülen Batman merkezli Özlem Batman Seyahat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ekonomik darboğaza daha fazla direnemeyerek resmen iflas etti.

2000 yılında İdris Taşhan’ın girişimiyle faaliyetlerine başlayan şirket, yaklaşık 25 yıldır şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe hizmet veriyordu. Kurulduğu günden itibaren kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutan Özlem Batman Turizm, güçlü araç filosu ve müşteri memnuniyetine verdiği önemle sektörde dikkat çeken firmalar arasında yer aldı. Şirketin operasyonel gücünü ortaya koyan başlıca veriler ise şöyleydi:

Türkiye genelinde toplam 141 farklı noktaya sefer düzenlemekteydi. Batman ve çevre illerinin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollere gerçekleştirdiği düzenli seferlerle bölgenin ulaşım yükünü sırtlamaktaydı. Modern araç içi çözümler, güvenilir hizmet ve güler yüzlü personel prensibiyle sektörün deneyimli oyuncuları arasında yer alıyordu.

Batman 10. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla), şirketin mali durumunu değerlendirerek beklenen kararı verdi. Mahkemenin 2026/275 Esas sayılı dosyası üzerinden alınan kararın detayları belli oldu. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 292. maddesi uyarınca şirketin iflasına hükmedildi. İflas kararı resmileşti. Şirketin ismi, resmi kayıtlarda "Tasfiye Halinde Özlem Batman Seyahat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" olarak güncellendi.

İlgili karar, İcra ve İflas Kanunu'nun 166. maddesi gereğince tüm alacaklılara ve kamuoyuna ilanen duyuruldu. Batman Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 7475 sicil numarasıyla kayıtlı olan dev firmanın iflası, bölge ekonomisinde ve seyahat sektöründe büyük bir boşluğa neden oldu.

