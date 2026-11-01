Vehbi Kokutata: Netayahu tehlikeli oyuna hazırlanıyor!

Terör devleti İsrail’de seçimler neticelenirken Gazeteci Vehbi Korkutata, çıkan sonuçları kaleme aldığı yazıda değerlendirdi. Korkutata, Netanyahu’nun tehlikeli oyunlara hazırlandığını da ifade etti.

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Dünya'nın gözü İsrail seçiminde!

Bir türlü hükümeti kuramadı, Allah kan emici vampirlere fırsat vermesin

Gerçi Netanyahu seçimi kaybeder inşallah, ama gelen ondan daha mı iyi, sanmam, Yahudi Yahudiliğini daha şiddetli bir şekilde katliama devam edecektir, demedi demeyin..!

İsrail vatandaşları, savaş olmasın ve savunmasız çocuklar ölmesin, önümüz kış, çetin hava muhalefetine maruz kalmasın diye. İsrailliler Netanyahu'yu protesto etti. Bu arada İsrail kendi vatandaşları protesto neticesinde 9 can gitti..

6 gündür İsrail'de yapılan seçim, hükümeti kurmak için yeterli çoğunluk sağlanamadığı için hükümet kurulamıyor.

Netanyahu “Müslüman Kardeşler’in hükümetini alırız. Solun kalelerinde ve Arap sektöründe oy verme rekorları kırılıyor. Evde kalmayın." dedi.

Smotrich de İsrail vatandaşı Filistinlileri hedef aldı

Aşırı sağcı Smotrich de X hesabından yaptığı paylaşımlarda, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı köylerde ve sol seçmenin yoğun olduğu bölgelerde seçimlere yüksek katılım olduğu iddialarını gündeme taşıyarak sağ seçmeni sandığa gitmeye çağırdı.

Smotrich, yaptığı paylaşımda, "Arap İsrail vatandaşı Filistinliler köylerinde ve solun kalelerinde oy verme oranları özellikle çok yüksek. Onlara kazanmalarına izin veremeyiz.. Şimdi, terör destekçilerinin İsrail hükümetinde ortak olmalarından önceki son fırsatımız." diye konuştu.

İsrail'deki tüm sağcı seçmeni oy vermeye ve çevresindekileri teşvik etmeye çağıran Smotrich, İsrail vatandaşı Filistinlilerin oy kullanma oranlarının görülmemiş düzeyde yüksek olduğunu iddia ederek korku siyaseti izledi.

Ben-Gvir, Rahat'taki Bedevileri hedef aldı

Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, seçimlere ilişkin konuşan İsrail vatandaşı Filistinlilerin görüntülerini paylaşarak, "Rahat’taki Bedevilere kulak verin, onlara zafer kazandırmayın." ifadesini kullandı.

Ben-Gvir, tesettürlü kadınların fotoğraflarını da paylaşarak Rahat’ta seçmenlerin sandıklara gittiğini belirtti ve kendi destekçilerine "Siz de çıkın ve "Bet" yönünde oy kullanın." çağrısında bulundu.

Seçim günü boyunca benzer paylaşımlar yapan Ben-Gvir, "Onların kutlama yapmalarına izin vermeyin. Oy vermeye çıkın." sözleriyle seçmenlerini sandığa çağırdı..

Ben-Gvir, bir diğer paylaşımında ise "Eğer teröristlerin hapishanelerde kutlama yapmasını istemiyorsanız, sandığa gidin. 2. turda." dedi.

İsrail polisi, Netanyahu'nun partisinin "seçimlerin çalındığı" iddialarını mesnetsiz buldu ve İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Likud Partisi'nin suçlamalarını destekleyen herhangi bir istihbarat verisinin bulunmadığı belirtildi.

İddialara ilişkin yürütülen incelemeler sonucunda, söz konusu usulsüzlük iddialarını doğrulayacak hiçbir somut delile ya da bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçimlere katılım oranının yüksek olması üzerine "seçimlerin Arap partileri tarafından çalındığını" iddia etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Netanyahu dayanışması

Trump, Netanyahu'ya verdiği destekle İsrail'deki seçimlerde "gidişatın değiştiğini" savundu ve ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'deki genel seçimlere yönelik değerlendirmede bulundu.

Binyamin Netanyahu'ya destek vermesi sonrası seçimlerde "gidişatın değiştiğini" savunan Donald Trump, "İsrail seçimlerinde; sonuç olarak büyük bir başbakan için kesin bir yenilgi olmak yerine, geriden gelerek ulaşılan bir beraberliğe, hatta ve hatta Netanyahu adına bir zafere dönüştü." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun "Beklentilerin üzerinde performans sergilediğine" işaret eden Trump, öne sürdüğü durumun "Orta Doğu, İsrail ve ABD için iyi olanı isteyen kendisinin desteği sonrası gerçekleştiğini" vurguladı.

Trump, seçim öncesi İsrail seçmenine seslenerek "Sandık başına gittiğinizde lütfen Bibi'nin olağanüstü bir savaşçı başbakan olduğunu unutmayın ve Başbakan olarak "Bibi" Netanyahu'ya oy verin, başlattığımız işi tamamlamalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'de dengeler değişiyor!

Netanyahu'nun siyasi geleceği ve hükümetin parlamentodaki çoğunluğu tartışma konusu oldu.

Gazze'de yaşanan büyük yıkım ve insani kriz uluslararası kamuoyunun gündemindeyken, İsrail siyasetinde de kritik bir süreç yaşanıyor.

Peki Netanyahu iktidarını koruyabilecek mi?

Arap milletvekillerinin tutumu siyasi dengeleri değiştirebilir mi?

Filistinli Arap partilerinin muhalefetle kuracağı ittifakı engellemek isteyen Netanyahu'nun önündeki seçenekler gün yüzüne çıkarken, ABD basınına konuşan kaynaklar koltuk savaşının İran'a yönelik saldırı hamlesine kadar uzanabileceğine dikkat çekti. İsrail'de siyasi hesaplar altüst olurken gözler, Netanyahu'nun iktidarda kalmak için atacağı adımlara çevrildi.

Soruları gündemde!

Netanyahu’nun seçim sonrası planı deşifre oldu ve kanlı iktidarını korumak için tehlikeli oyuna hazırlanıyor!

İsrail'de seçim sonuçlarıyla koltuğu sallanan Binyamin Netanyahu, iktidarını kaybetmemek için kirli bir mücadeleye girişti..

Allah İslam dünyasına akıl fikir versin inşallah! Sanırım dünya çapında yapılan eylemler üçüncü dünya savaşına doğru mu gidiyor, Allah'tan sonumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum..!