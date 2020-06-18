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Ekonomi

Vefat eden eşinden ölüm aylığı ne kadar?

Dul kalan eş, evlenmediği sürece vefat eden eşinden dolayı SGK tarafından kendisine bağlanan aylığı alabilir. Peki en düşük emekli maaşlarına yapılan zamdan vefat eden eşinden ölüm aylığı alanlara da yapıldı mı? Vefat eden eşinden ölüm aylığı ne kadar? Eşinden ölüm aylığı alanlara ne kadar zam yapıldı? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:20:00 - 2020-06-18 10:21:33
Vefat eden eşinden ölüm aylığı ne kadar?

Ölüm aylığı nasıl alınır? Ölüm aylığını kimler alır?

- En az beş yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak,

- Malûllük veya yaşlılık aylığına hak kazanmış olmak,

- Bağlanmış bulunan malûllük veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

- Tüm şartlara ek olarak ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve her türlü borcunun olmaması şarttır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira. Peki bu zamdan vefat etmiş yakınından maaş alanlar yararlanacak mı?

Vefat eden eşinden ölüm aylığı ne kadar?

Aynı şekilde vefat eden eşinden ya da anne-babasından ölüm aylığı alanlar, yani çift maaş alanlar, yükseltilen emekli aylığı imkanından ayrı ayrı yararlanabilecek ve hakları oranında emekli aylığı alabilecek. Yeni uygulamaya göre kız çocuklarına ödenen evlenme ödeneği de 1.500 lira üzerinden hesaplanıp ödenecek. Ancak, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar bu düzenlemeden yararlanamayacak, aylıkları bin 500 liraya yükseltilmeyecek.

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