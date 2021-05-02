VEFA Sosyal Destek Grupları Ankara sokaklarındaki hayvanları unutmadı!
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara’da sokaklar boşaldı.Türkiye’nin her yerinde Vefa Sosyal Destek Grupları sokak hayvanlarına yiyecek ve içecek götürürken, bugün Ankara’da da Vefa Sosyal Destek Grupları yaklaşık 4500 personeliyle sahada sokak hayvanlarını besledi.
Yeniakit.com.tr
Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında 17 gün sürecek 'tam kapanma' dönemine 29 Nisan saat 19:00 itibariyle girmişti. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara’da sokaklar boş kaldı. İnsanların evlere kapandığı bu günlerde ise beslenen sokak hayvanları unutulmadı. Türkiye’nin her yerinde Vefa Sosyal Destek Grupları sokak hayvanlarına yiyecek ve içecek götürürken, bugün Ankara’da Vefa Sosyal Destek Grupları yaklaşık 4500 personeliyle sahada. Yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarına koşmanın yanı sıra sokak hayvanlarına da mama götürmekte yarışan Vefa Sosyal Destek Grupları takdir topluyor.