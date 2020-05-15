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Vefa sosyal destek grupları 18 bin kişiye ulaştı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:49:06 -
Vefa sosyal destek grupları 18 bin kişiye ulaştı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın koordinesinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalar devam ederken, il genelinde 18 bin 217 kişiye destek verildi.


Düzce Valiliği Vefa Sosyal Destek Grupları il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı merkezine iletilen talepler doğrultusunda, maaş teslimi, alış veriş talepleri, gıda yardımı ve hijyen paketi dağıtımı devam ediyor. Bu kapsamda Düzce il genelinde toplam 18 bin 217 vatandaşa ulaşan ekipler, vatandaşların taleplerini karşıladı. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı koordinesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili yapılan açıklamada “Koronaviüs (Covid-19) ile mücadele çerçevesinde devletimizin almış olduğu kararları ve tedbirleri eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmek için tüm kurumlarımız, bütün imkânları ile vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindedir. Havaların ısınması ile rehavete kapılmayalım, hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı için alınan kararlara uyalım ve gerekmedikçe evlerimizden dışarı çıkmayalım” denildi.

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