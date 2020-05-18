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Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan engelli çocuğa doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:25:14 -
Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan engelli çocuğa doğum günü sürprizi

BAYBURT (AA) - Bayburt Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, 13 yaşına giren fiziksel engelli Ege Tütüneken'in evine giderek doğum gününü kutladı.

İstanbul'da yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente gelemeyen Emine Tütüneken, kardeşi Ege için doğum günü sürprizi yapmak istedi.

Bunun üzerine sosyal medyadan Valilik yetkililerine ulaşan Tütüneken, kardeşinin 13'üncü yaş gününün kutlanmasını rica etti.

Ablanın isteğini yerine getirmek isteyen Valilik Sosyal Destek Grubu, pasta ve hediyelerle Ege'nin yaşadığı Gençosman Mahallesi'ne gitti.

Grup, evlerinde doğum gününü kutladığı ve bir süre sohbet ettiği Ege'ye, ablasının ve Vali Cüneyt Epcim'in hediyelerini vererek mutlu anlar yaşattı.

Ege Tütüneken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grubun yaptığı sürprizle çok mutlu olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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