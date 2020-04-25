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Aktüel

Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki öğretmenler için teşekkür klibi hazırlandı

2020-04-25 21:48:50 -
Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki öğretmenler için teşekkür klibi hazırlandı

İSTANBUL (AA) - Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki gönüllü öğretmenlere teşekkür için klip hazırladı.

Çatalca Kaymakamlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu'nda aktif görev alan, gece gündüz demeden kapı kapı dolaşarak özverili ve fedakar bir çalışma disiplini ortaya koyan, vatandaşların tüm talep ve ihtiyaçlarını karşılayan öğretmenler için hazırlanan klipteki parça, Çatalca Çok Programlı Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Gaye Bozkurt tarafından seslendirildi.

Söz ve bestesi de Bozkurt tarafından yapılan parça, başta öğretmenler olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alanlara armağan edildi.

Hazırlanan klipte Çatalca Kaymakamı, Çatalca Belediye Başkanı, Milli Eğitim Müdürü, mahalle muhtarları, sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde olanlar, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki öğretmen ve polis memurlarının da görüntülerine yer verildi.

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