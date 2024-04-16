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Spor Vefa Küçük başkanlığını açıkladı!
Spor

Vefa Küçük başkanlığını açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-04-16 19:04:00 -
Vefa Küçük başkanlığını açıkladı!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu eski Başkanı Vefa Küçük, 27 Nisan'da yapılacak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Yüksek Divan Kurulu eski Başkanı Vefa Küçük yaptığı yazılı açıklama ile aday olduğunu duyurdu.
Vefa Küçük'ün konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
"34 yıldır üyesi olduğum, dünyanın bir numaralı spor kulübümüzde değişik dönemlerde, çok değerli görevlerde bulundum. 7 sene yönetim kurulu başkan vekili, 6 sene Fenerbahçe Futbol A.Ş'de bağımsız üye, 6 sene Fenerbahçe Üniversitesi Başkan Vekili ve 8 sene Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevlerini onurla ifa ettim. 3'ü tüzük kongresi, 5'i seçimli kongre olarak toplam 16 kongrenin divan başkanlığını yaptım. 1996 yılında Fenerbahçe yönetim binasını ve 1998 yılında Fenerbahçe yüzme havuzunu, tamamen maliyetlerini tek başıma karşılayarak kulübümüze armağan ettim. 34 yılda edindiğim tecrübe, bilgi ve birikimimle, son kez Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına aday oldum."

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