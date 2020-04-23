Vefa Destek Grubu’ndan çölyak hastası küçük Erva’ya doğum günü sürprizi

Ankara’da Vefa Sosyal Destek Grubu, 6 yaşındaki çölyak hastası Erva’yı evinde ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.

Mamak’ta Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, doğum günü olduğunu öğrendikleri 6 yaşındaki çölyak hastası Erva’ya bir sürpriz hazırladı. Glütensiz pasta ve çiçekle eve giden görevliler, küçük kızın doğum gününü kutladı. Karşısında doğum günü pastası ve Vefa Destek ekibini görünce çok şaşıran minik Erva, pastadaki mumu üfledi. Anne Tuğba Gümüş de bu sürpriz karşısında çok şaşırdıklarını belirterek teşekkür etti.

"Bir telefon kadar yakınız"

Yardıma ihtiyacı olan vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Vefa Destek Grubu’nun bir telefon kadar yakın olduğunun altını çizdi. Köse, “Kurumlarımızla iş birliği içerisindeyiz. Vefa Destek Grubu ile Mamaklı hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız. Belediye olarak konuyla ilgili gerekli tedbirlerimizi aldık. Sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü büyüklerimiz ile kronik rahatsızlığı olanların ve ihtiyaç sahibi tüm hemşehrilerimizin 7 gün 24 saat emrindeyiz" dedi.