Vedat Muriqi'nin yeni takımı belli oldu

Sarı lacivertlilerin golcü futbolcusu Vedat Muriqi Lazio'ya transfer oldu. İtalyan Serie A ekibi Lazio, Kosovalı futbolcu için 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Diğer yandan Vedat Muriqi'nin önümüzdeki günlerde transferin resmiyete dönüşmesi için İtalya'ya gideceği ortaya çıktı.

5 yıllık sözleşmeye imza atacak

Yıldız futbolcu Muriqi, gelecek hafta Fenerbahçe ile ilişiğin kestikten sonra Roma'ya gidecek ve Lazio ile 5 yıllık bir sözleşmeye imza atacak.