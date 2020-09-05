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Spor Vedat Muriqi'nin yeni takımı belli oldu
Spor

Vedat Muriqi'nin yeni takımı belli oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile Fenerbahçe Vedat Muriqi'nin transferi konusunda anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 23:42:00 -
Vedat Muriqi'nin yeni takımı belli oldu

Sarı lacivertlilerin golcü futbolcusu Vedat Muriqi Lazio'ya transfer oldu. İtalyan Serie A ekibi Lazio, Kosovalı futbolcu için 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Diğer yandan Vedat Muriqi'nin önümüzdeki günlerde transferin resmiyete dönüşmesi için İtalya'ya gideceği ortaya çıktı.

5 yıllık sözleşmeye imza atacak

Yıldız futbolcu Muriqi, gelecek hafta Fenerbahçe ile ilişiğin kestikten sonra Roma'ya gidecek ve Lazio ile 5 yıllık bir sözleşmeye imza atacak.

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